Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Roman poate primi electricitate gratuită

E.On Energie România a lansat campania “Dăruieşte Lumină”

Unul dintre cei 14 beneficiari din ţară ai campaniei E.ON “Dăruieşte Lumină” este Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Roman. Prin intermediul acestui proiect vor fi donaţi 200.000 de kWh – gaz și electricitate – în perioada 13-27 decembrie 2017, către cele 14 instituții publice alese de E.On, respectiv case de copii şi cămine pentru vârstnici și spitale, pentru care românii vor putea vota. Toţi cei 200.000 kWh sunt donați de E.ON Energie România, cantităţile oferite urmând să fie scăzute din factura de energie electrică sau gaze naturale a beneficiarilor. Lista instituțiilor participante poate fi găsită pe website-ul www.daruiestelumina.ro, dar şi pe pagina de Facebook dedicată campaniei, acolo unde utilizatorii pot alege destinatarii kilowatt-ilor. Tot ceea ce trebuie să facă fiecare participant este să dea like sau share poveştii respectivei instituţii în reţeaua de socializare şi automat aceasta va primi 10 kWh. Un utilizator poate direcţiona kWh către mai multe instituţii, în limita a zece distribuiri. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Roman contribuie la o educaţie mai bună pentru copiii cu dizabilități și pentru cei cu cerințe educaționale speciale, pentru a avea o șansă reală de integrare în societate. Pentru cei de aici, educația înseamnă integrare, înţelegere şi implicare. Armonizat cu legislaţia europeană în domeniu, Centrul are deschidere către părinți, cadre didactice și copiii din comunitate. Prin eforturile tuturor celor implicaţi, copiii cu nevoi speciale au parte de un mediu de dezvoltare specializat şi, totodată, adecvat nevoilor. Pentru stabilirea cantităţii totale de kWh de care va beneficia fiecare instituţie în parte vor fi luaţi în considerare kWh strânşi atât în urma like- și shareurilor directe ale postărilor de pe Facebook, cât şi în urma distribuirii poveştilor de pe website. Campania „Dăruieşte Lumină” a ajuns la cea dea patra ediție şi reprezintă încă un exemplu de implicare a E.ON România în viaţa comunităţilor locale. Prima ediție a campaniei s-a desfăşurat în luna aprilie 2015, când au fost oferiți 100.000 kWh spre beneficiul unui număr de 12 instituţii- spitale, şcoli, case de copii şi cămine pentru vârstnici din 10 județe. Iniţiativa a fost continuată în decembrie 2015, când au fost dăruiți peste 200.000 kWh către 800 de familii cu probleme, nominalizate de prieteni sau rude, precum şi în decembrie 2016, când 200.000 kWh au fost oferiți către 16 instituții: spitale, scoli, cămine pentru vârstnici, orfelinate.

Geanina NICORESCU