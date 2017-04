Centrul Județean de Excelență Neamț a început selectarea elevilor pentru anul școlar 2017-2018

*Olimpicii au cele mai multe șanse

Centrul Județean de Excelență Neamț a dat startul preselecției în vederea constituirii grupelor de elevi pentru anul școlar următor. Înscrierile pentru etapa I a testărilor au început pe 5 aprilie și se vor încheia pe 23 aprilie 2017, urmând ca, în intervalul 1-18 septembrie, să se desfășoare înscrierile pentru etapa a II-a. Elevii interesați să urmeze aceste cursuri trebuie să știe că înscrierea se face on-line, pe site-ul Centrului, sau direct la sediul acestuia, care se află în clădirea Colegiului Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț.

În prima etapă (8-20 mai) se vor da testările pentru constituirea grupelor de limba română (gimnaziu și liceu), literatură universală (clasele 9-11), limbile engleză (clasele 6, 7), franceză (6, 7), pentru chimie (liceu), anatomie (clasa a X-a), istorie (liceu), logică (liceu), psihologie (liceu), economie (liceu), sociologie (clasele 10, 11), filosofie (clasa 11-a), electronică (liceu) și tehnologia informației – TIC (liceu). Trebuie subliniat că toate clasele specificate sunt cele din acest an școlar.

În etapa a II-a (18-30 septembrie) vor avea loc testările pentru constituirea grupelor de matematică, fizică și info la toate nivelurile și matematică (clasa a 4-a), limba română (clasa a 5-a), chimie (clasa a 9-a), istorie (clasa a 9-a), logică (clasa a 9-a), tehnologia informației –TIC (clasa a 9-a). Clasele specificate vor fi cele din anul școlar viitor. Totodată, se vor organiza testări pentru locurile rămase neocupate în prima etapă.

Testările privind constituirea grupelor se vor organiza numai în cazul în care numărul de elevi înscriși la o disciplină este mai mare decât 10, cu condiția încadrării în numărul de norme didactice alocate, având prioritate grupele în care numărul de elevi care au obținut premii la olimpiadele școlare este mai mare. Elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană din acest an sau care au absolvit cursurile la Centrul de Excelență din acest an școlar vor fi admiși fără a participa la selecție, cu condiția completării unui formular de înscriere.

„La grupele de matematică, fizică și informatică, numărul elevilor admiși fără a participa la selecție este maxim 12 per grupă. Vor avea prioritate elevii plasați pe primele 6 locuri la olimpiada județeană din acest an, apoi elevii care vor absolvi cursurile în acest an școlar la Centrul de Excelență în ordinea descrescătoare a notelor obținute la evaluarea finală“, a precizat prof. Liliana Georgescu, director al Centrului Județean de Excelență Neamț.

Pe data de 2 mai 2017 se vor posta, pe site-ul Centrului, informațiile privind grupele la care se va organiza testarea pentru selecția elevilor, listele cu elevii înscriși, locul, data și ora la care vor fi organizate testările elevilor.

Geanina NICORESCU