Cele mai importante organizații locale PNL din Neamț vor vota Ludovic Orban la Congresul PNL

Sâmbătă, 17 iunie, are loc la București congresul PNL, în urma căruia vă fi ales președintele partidului. Cele mai importante organizații locale din Neamț, printre care Organizația Municipală Piatra Neamț și Organizația Municipală Roman, îl vor susține pe Ludovic Orban la șefia partidului.

„Organizația municipală PNL Piatra Neamț a votat în unanimitate pentru susținerea lui Ludovic Orban la președinția PNL, și asta pentru că soluțiile propuse de acesta de reformarea partidului sunt cele care pot aduce PNL-ul pe locul pe care îl merită: cel mai puternic partid din România. PNL are nevoie de un lider experimentat și ancorat în realitate, de un om politic care să militeze pentru valorile liberale și care, nu în ultimul rând, să susțină aleșii locali și proiectele propuse de aceștia“, a declarat Dragoș Chitic, primarul Municipiului Piatra Neamț.

„Organizația municipală PNL Roman îl susține pe Ludovic Orban la președinția Partidului Național Liberal. Am luat această decizie împreună cu colegii mei pentru că este momentul în care Partidul Național Liberal trebuie să se restructureze și are nevoie de forța și de energia lui Ludovic Orban. Mi-am depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte pe administrație, ordine publică, siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională, pentru că Neamțul merită să fie reprezentat în conducerea națională a partidului și am încredere că voi fi susținut de colegii din Consiliul Național de Coordonare“, a declarat Laurențiu Leoreanu, deputat PNL.

„Împreună cu colegii mei, consilierii locali PNL din CL Roman vom vota Ludovic Orban, președinte PNL. Alegerile parțiale de duminica trecută ne-au demonstrat că nemțenii au încredere în Partidul Național Liberal, de aceea este datoria noastră să alegem un lider puternic și experimentat“, a declarat Lucian Micu, primarul Municipiului Roman.

Proiectele cuprinse în moțiunea PNL „Partidul Național Liberal – Forța Dreptei“, precum și obiectivele propuse de Ludovic Orban sunt doar câteva dintre argumentele pentru care acesta se bucură de o reală susținere.

„Sâmbătă, 17 iunie voi vota Ludovic Orban pentru președinția Partidului Național Liberal. Strategia abordată de PNL în ultima perioadă nu a fost una câștigătoare, iar dovadă stau rezultatele obținute la alegerile parlamentare. Este adevărat că în Neamț am obținut rezultate bune la alegerile locale de anul trecut, precum și la alegerile parțiale de anul acesta, dar întotdeauna este loc de mai bine. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să ne alegem lideri puternici și cu capacitate de a lucra în echipă care să transforme PNL-ul în principala forță politică din România“, a declarat Eugen Țapu-Nazare, senator PNL.

Vineri, 9 iunie, în cadrul Comitetului Director Județean al PNL s-a luat decizia ca județul Neamț să susțină la Congres ambele moțiuni și cea a lui Ludovic Orban și cea a lui Cristian Bușoi, aproape la egalitate de voturi. Alegerea președintelui PNL va fi însă făcută la Congresul PNL din 17 iunie, votul urmând să fie dat și de cei 110 delegați nemțeni.