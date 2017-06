Cel mai mare parc acvatic al Moldovei își deschide sâmbătă porțile!

Aqua Parc Blue Eden, cel mai mare parc acvatic din Moldova, situat în comuna Alexandru cel Bun, își deschide porțile pentru publicul larg, sâmbătă, 1 iulie, începând de la ora 9:00.

Întins pe o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați, complexul își va primi oaspeții doar în clădirea Aqua Park Blue Eden, concepută după model european: piscine cu apă caldă, jacuzzi, saună, tobogane, restaurant, bar, cabinete, după care va fi dotat și cu bazine de tratament cu apă termală.

La parter, construcția se întinde pe o suprafață de 2.500 mp: un bazin de 650 mp cu apă caldă; trei tobogane cu bazin de limpezire, două bazine – interior și exterior cu apă calda în suprafață de 120 mp; două saune uscate, respectiv la 40-60 grade C și 68-80 grade C; o saună umedă de 36 mp; două jacuzzi; 1 bazin cu apă caldă provenită din stațiunea Sovata de 72 mp și unul de 50 mp; un bazin pentru copii; un compartiment „Peștera“ prevăzut cu un bazin cu apă caldă și paturi; vestiarul principal cu suprafața de 550 mp, dușurile și grupurile sanitare aferente acestui vestiar; intrare principală și recepția; lift; trei scări exterioare pentru accesul la etaj.

La etaj: patru cabinete medicale și grupurile sanitare aferente acestora; o sală de fitness cu suprafața de 264 mp, vestiarul și grupurile sanitare cu dușuri aferente sălii de fitness; un restaurant cu suprafață de 220 mp și bucătăria aferentă acestuia; zona de șezlonguri; birouri administrative.

Dincolo de cifre, primarul Ion Rotaru a explicat ce înseamnă, de faptul Aqua Parc Blue Eden pentru zona turistică Piatra Neamț-Bicaz. „Ne bucurăm pentru faptul că vom deschide, sâmbătă, 1 iulie, acest parc acvatic, la care s-a muncit mult și care va completa această zonă turistică. Avem în comuna Alexandru cel Bun circa 100 de pensiuni și hoteluri care pot oferi cazare pentru orice turist care dorește să viziteze noul complex acvatic. Avem la Piatra Neamț telegondola, telescaun, muzee, puncte deosebite de atracție, la Alexandru cel Bun se deschide acest punct de agrement pe care sperăm să-l promovăm în toată Moldova și, de ce nu, mai departe. Tot aici în zonă, sunt mănăstirile, apoi Bicazul, Cheile Bicazului, Barajul. Dorim să ridicăm aici un puternic punct de agrement, de atracție pentru toți turiștii“, a precizat primarul Ion Rotaru.

Chiar dacă în jurul clădirii principale încă se mai lucrează, chiar dacă mai sunt de făcut multe finisaje ca întreg complexul să arate așa cum l-au conceput administratorii, în clădirea principală totul este pus la punct.

Ieri, funcționau la capacitate saunele uscate și sauna umedă, toate „în probe“, frumos amenajate.

Salina, cu piatră adusă din Slănic Moldova, de asemenea, își așteaptă clienții. Apa funcționa deja în bazinul dedicat copiilor, vestiarele, grupurile sanitare, erau pregătite.

„Ceea ce am realizat – și vorbesc în numele celor care au avut încredere în mine, au investit în acest proiect, cu respect și înțelegere reciprocă – este un proiect ambițios, de anvergură. Este adevărat, avem datorii la bănci, la furnizori – de aceea am și forțat un pic nota de a deschide cât mai repede, pentru a ne achita din datorii.

De la primele anunțuri din acest an privind deschiderea complexului, am primit nenumărate telefoane, ne-au întrebat când deschidem“, a adăugat primarul Ion Rotaru.

Sistemul de servire al clienților este unul deja consacrat în Europa, mai ales la unguri, cu „brățară“ digitală (softul, în parteneriat cu firma Romtelecom). Clientul primește la intrare o brățară cu un CIP, cu care poate colinda tot complexul, fără opreliște. Spre deosebire alte parcuri acvatice, Aqua Parc Blue Eden include în prețul de intrare și accesul în saune (uscate și umedă) și la salină.

Complexul va fi dotat cu cabinete medicale, însă nu din prima zi.

Completarea serviciilor va fi făcută de conducere, în mers.

Parcările: din asfalt și pe amplasamente de pietriș de râu.

Bazinul Olimpic: construcția a fost amânată.

Capacitatea: 250 de persoane.

Personal: 30 de angajați, majoritatea supraveghetori și oameni de serviciu-întreținere-curățenie.

Restaurantul: „Vom avea mare grijă să fie aduse doar produse proaspete. Totul va fi sub mare control. Am văzut ce se întâmplă în alte părți, dar aici nu vom pune pe nimeni în pericol“, a spus primarul Ion Rotaru.

Cum ajungem la Aqua Parc?

Pe șoseaua Piatra Neamț – Bicaz, după Primăria Alexandru cel Bun, prima la dreapta imediat înainte de podul de pe canal. Primăria va îmbunătăți sistemul de informare prin amplasarea unor indicatoare vizibile (există deja unul informativ) și prin modificarea datelor de GPS, deocamdată incomplete.

Pentru pietrenii care merg cu mijloace de transport în comun, Primăria a discutat cu societatea Urbtrans pentru modificarea (prin extindere) a traseelor până la Aqua Parc, cu microbuze din Dărmănești și Mărăței.

*Program: în fiecare anotimp; zilnic între orele 09:00 – 21:00

*Tarife: Biletul de intrare (brățară cu cip și cheie de vestiar):

– 3 ore – 36 lei;

– toată ziua – 70 lei.

Copiii până în 5 ani nu vor plăti, iar cei între 5 ani și 15 ani vor plăti jumătate din costul biletului.

Complexul este condus de către directorul Constantin Oprea. Societatea are mai mulți acționari, printre care Moldocor (majoritar), o firmă din Ploiești, PF Olaru Sandu, societatea Primăriei Alexandru cel Bun – SC Serv Com Albun SRL.

Aqua Parc Blue eden a avut ca prim fondator, cu 10 milioane de lei (vechi) pe primarul Alexandru cel Bun, Ion Rotaru, care s-a retras din cauza evitării unei posibile incompatibilități.

Deschidere oficială este programată pentru ziua de vineri, 7 iulie, dată la care în parcul acvatic sunt așteptate, la invitația primarului Ion Rotaru, circa 200 de oficialități.

Mariana OLTEAN TUDOSE