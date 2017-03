Cât timp are voie copilul să se joace zilnic pe calculator și pe Internet (partea I)

* Dr. Miron Itzhak, psiholog clinician principal cu drept de supervizare

Domnule doctor, mă confrunt cu o problemă foarte serioasă în legătură cu băiatul meu care are 12 ani. Eu nu îi permit să intre pe Internet mai mult de o oră, la sfârșitul săptămânii. Din această cauză mă ceartă, se supără pe mine și îl văd într-o stare deprimată. Ce trebuie să fac ca să ajungem la împăcare și la o înțelegere mai bună.

Pe parcursul acestei luni am primit mai mult de 20 de întrebări de la diferiți părinți din toată țara, care au aceeași problemă cu copilul lor. Ieri, împreună cu fetița mea în vârstă de 7 ani am intrat într-un magazin de telefoane mobile și am asistat la o discuție dintre o doamnă și fetița ei în vârstă de 14 ani. Mama i-a spus: „Dacă îți cumpăr o tabletă, promite-mi că nu o să stai mai mult de o oră pe zi și o să termini toate lecțiile“.

Aceeași doamnă s-a uitat la fetița mea în vârstă de 7 ani care butona pe tableta ei și i-a zis: „Cât îți permite tati să te joci pe tabletă pe zi?“ Fetița mea s-a uitat la doamna respectivă de jos în sus și i-a zis: „Tati și mami nu m-au restricționat niciodată“.

Doamna a părut să fie foarte surprinsă, s-a uitat la mine și într-un fel m-a criticat când a spus: „Dar dumneavoastră nu știți că copilul nu are voie să se joace prea mult pe tabletă?“

Atunci eu i-am răspuns: „Doamnă, depinde de copil, de cum l-am educat, de ce pretenții avem noi de la el și cum știe el să respecte și celelalte obligații pe care le are, cum ar fi temele, jocul cu alți copiii, meditațiile și altele“.

Discuția cu doamna respectivă, cât și concepțiile și viziunea ei m-au intrigat să scriu un articol în acest sens. Atât în Occident, cât și în România, nu există casă în care părinții să nu se confrunte cu acest lucru. Apariția calculatorului și Internetului au creat pentru toată lumea o ocupație, cât și multe alte probleme legate de această activitate. Printre aceste probleme se numără și cât timp trebuie să-i permitem copilului să umble pe calculator și Internet și la ce fel de programe are dreptul să se uite și care îi sunt interzise.

Sunt câțiva factori principali pe care trebuie să-i luăm în calcul când tratăm această problemă și anume:

Vârsta copilului. Ce activități are acel copil. Care sunt bazele principale și valorile familiei sale. Cum este alcătuită familia: câți copii sunt și cum au acces la Internet (dacă sunt mai mulți copii, ce vârstă și ce necesități au, câte calculatoare sunt disponibile în familie, care sunt prioritățile familiei asupra copiilor).

Să luăm fiecare factor în parte.

Vârsta copilului. În jurul vârstei de 3 ani, copilul poate să folosească calculatorul utilizând programe specifice din care învață, dezvoltându-și totodată părțile motrice (prin butonare), cât și părțile cognitive, cum ar fi inteligența și simțurile. Un copil cu vârsta între 3 și 6 ani trebuie să aibă acces pe calculator și Internet între 30-60 minute zilnic, sub o îndrumare directă a părinților sau a unei surori sau a unui frate mai mare.

Între 7 ani și 14-15 ani, în perioada școlii, calculatorul și Internetul îi dezvoltă partea cognitivă (inteligență și simțuri) și partea afectivă-sentimentală, dar și partea socială. Copiilor le place să intre în contact unul cu altul, să discute și să posteze. Timpul recomandat este între o oră și două ore, cu pauze de 5-7 minute la fiecare 45 de minute.

În perioada cuprinsă de la 15 ani și până la terminarea liceului, baza principală este linia socială prin Facebook și alte rețele, dar și prin căutarea unor articole și materiale necesare pentru a-și îmbunătăți cultura. Din păcate, o parte dintre copii pe care nu îi preocupă cartea, deci nu învață și nu își găsesc rostul lor în școală, caută să socializeze și să-și descopere punctul lor puternic. O parte dintre ei, fără acordul părinților, caută rețele de socializare care implică jocuri de luptă sau jocuri strategice, creându-i astfel o dependență puternică de calculator și de Internet, uitând limitele de timp, ajungând să acceseze mai mult de 8 ore consecutiv.

O altă parte dintre copii pune un accent puternic pe petrecerea nopții pe Internet, rămân pe calculator până la 3-4 dimineața, nu-și mai pregătesc lecțiile, neglijează cartea, iar când se duc la școală sunt epuizați fizic și psihic, creându-și un ceas biologic inversat – când ziua se face noapte și noaptea este zi.

Mulți dintre copii, din epuizare psihică și fizică, și atunci când pun accent pe jocurile de luptă ori cu monștri, riscă să dezvolte o stare psihotică ieșind în totalitate din realitate și atunci necesită în mod sigur internare în secția de psihiatrie.

La adolescenți, se recomandă cel mult 3 ore de acces pe Internet zilnic, cu pauze la fiecare 45 de minute, dar sunt perioade când se pregătesc pentru examene și au nevoie de surse și materiale, și putem să acceptăm să acceseze Internetul mai multe ore.

Voi continua săptămâna viitoare.

Cu respect,

Dr. Miron Itzhak