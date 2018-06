Caravana BMW- Automobile Bavaria la Piatra Neamț Noul BMW X3 și primul model BMW X2 din istorie- vedetele sesiunilor de test drive

Automobile Bavaria Group a lansat, ieri, la prin reprezentantul Automobile Bavaria Bacău, cea de-a doua ediție a Caravanei BMW la Piatra Neamț- un regal de tehnologie de ultimă generație, care a culminat cu prezentarea noului BMW X3 și a primului model BMW X2 din istoria mărcii, care combină formele dinamice şi proporţiile reduse ale unui coupé, cu construcţia robustă a unui model BMW X . Cele două mașini de excepție sunt vedetele sesiunilor de test drive în cadrul Caravanei BMW, eveniment desfășurat între 26 și 27 iulie, la Central Plaza Hotel. În cadrul caravanei, clienţii BMW din oraş şi împrejurimi beneficiază de cele mai noi oferte BMW Service de sezon, cu reduceri promoţionale și o tombolă cu premii. Toți nemțenii iubitori de BMW, de motoare BMW, de sigla BMW și mai ales de a conduce un automobil BMW au fost invitați la un test drive cu cele 10 automobile prezentate, vedete fiind cele două modele noi – BMW X2 și BMW X3. Ieri, în cadrul deschiderii oficiale a Caravanei BMW, George Mahu, managerul general Automobile Bavaria Bacău, i-a mulțumit managerului Central Plaza Hotel Piatra Neamț, Cătălin Roca, pentru frumoasa colaborare, concretizată prin găzduirea acestui eveniment organizat chiar în fața hotelului. George Mahu, managerul general Automobile Bavaria Bacău: „Iată că au trecut doi ani de când am inaugurat locația Automobile Bavaria Bacău, în martie 2016, și un an după, în 1017, am încheiat un parteneriat cu Central Plaza Hotel din Piatra Neamț și pe această cale doresc să-i mulțumesc domnului Cătălin Roca, managerului hotelului. Dacă anul trecut am avut o limuzină, un BMW seria 5, un BMW cu foarte multă tradiție, ajunsă la cea-a de-a șaptea generație, anul acesta venim cu două noutăți foarte importante, intrate în clasa mașinilor de teren: X3 și X2. Vreau să mai menționez că, în 2017, Automobile Bavaria Bacău a obținut un indice de satisfacție clienți mai mare de 90%, deci ocupăm printre primele locuri în rețeua Automobile Bavaria Group. Trebuie spus și că, în această perioadă, desfășurăm mai multe campanii de service, campanii de pregătire a vacanței: o campanie destinată clienților noi, care vin la noi în locație, pentru care avem o reducere de 20% pentru intervenție mecanică, și o campanie destinată clienților care au daune, și cărora le oferim o mașină la schimb plus o ofertă specială pentru garanție extinsă. De asemnea, avem să vă spunem că Automobile Bavaria Group anul acesta va face investiții foarte importante in ceea ce privește structura service-ului pe partea de mașini electrice”. Clienţii din Piatra Neamţ sunt foarte importanţi pentru Automobile Bavaria Bacău, unul dintre centrele importante de vânzări auto rulate din cadrul grupului Automobile Bavaria. Automobile Bavaria Group, prin BavariaUsed.com oferă peste 500 de vehicule în stocul de maşini rulate şi a înregistrat o crestere a business-ului la nivel de group cu 10% peste anul 2017 ( volume de vânzări masini rulate ) peste media de creştere a segmentului premium din România, estimată conform datelor publice la 8%. BavariaUsed.com oferă un program de finanţare unic pe piaţa vehiculelor rulate din România prin parteneriatul cu BCR Leasing, piese si accesorii de origine BMW şi MINI, cu un personal calificat şi certificat în vânzări şi service BMW. Prin intermediul showroom-ului de vânzări de automobile rulate BMW – BavariaUsed.com clienţii BMW şi MINI au beneficiat de cele mai bune oferte selectate din cadrul reţelei Automobile Bavaria Group. Service pentru automobilele electrice BMW i deschis în regiune, până la final de an. Reprezentanţa din Bacău, situată în apropierea oraşului, pe raza comunei Nicolae Bălcescu, DN2, Km 278-300, face parte din reţeaua de dealeri BMW Automobile Bavaria, cel mai mare grup de dealeri BMW din Europa Centrală şi de Sud-Est. Anul 2018 aduce o serie de schimbări şi investiţii importante la nivelul reţelei de dealeri BMW, concomitent cu lansarea mai multor modele complet noi pe piaţă, pentru mărcile BMW şi MINI. Urmând această linie, până în toamna acestui an, toţi dealerii BMW Automobile Bavaria vor fi certificati BMW i, asigurând capabilităţi de ultimă generaţie în sfera electrică şi digitală, în toate locaţiile Grupului. Aceasta evoluţie este însoţită de remodelarea întregului spaţiu de interacţiune cu clienţii, stabilind astfel un nou standard premium in aceasta zonă.

Despre BMW X3

Noul BMW X3 vine cu o gamă fără egal de tehnologii în segment, inclusiv ultima generaţie de BMW iDrive cu ecran cu funcţie touch (disponibil în combinaţie cu sistemul de navigaţie BMW Professional), control prin gesturi, cel mai sofisticat sistem head-up display, BMW display key sau ultima generaţie a sistemului BMW xDrive.

Primul BMW X2 din istorie

Lansat la începutul acestui an, noul BMW X2 a obţinut deja numeroase premii, a precizat Cristian Păsărică, Group PR Manager în cadrul Automobile Bavaria Group: “Designul curajos, fără compromisuri al noului BMW X2 este evident la prima vedere. Acest automobil iese în evidenţă în orice situaţie. Chiar lângă fraţii săi mai mari – BMW X4 şi X6 -, BMW X2 are o prezenţă distinctivă. Principalul factor de diferenţiere este un limbaj de design nou, care combină formele dinamice şi proporţiile reduse ale unui coupé cu construcţia robustă a unui model BMW X. BMW X2 reprezintă o expresie a dinamicii moderne şi extrovertite. Conceptul său de automobil independent aduce o faţetă nouă, proaspătă şi interesantă a BMW în segmentul compact. Proporţiile BMW X2 sunt cele care creează o prezenţă expresivă şi dinamică. Sportivitate pe toate drumurile Numitorul comun al tuturor modelelor BMW X2 este un şasiu îmbunătăţit care transferă agilitatea imensă şi dinamismul motoarelor BMW pe şosea, oferind astfel o bază excelentă pentru o experienţă impresionantă a condusului. Răspunsul automobilului poate fi adaptat printr-o simplă apăsare a comutatorului Driving Experience Control, care permite conducătorilor să aleagă între modul implicit COMFORT, modul ECO PRO de sporire a eficienţei şi modul SPORT. Setarea preprogramată, disponibilă prin modul SPORT, oferă automobilului un răspuns şi mai dinamic al direcţiei şi al sistemului de propulsie.