Canicula poate „arde“ la buzunare

Amenzi de la 1.500 la 2.500 lei riscă angajatorii care tratează cu indiferență canicula. Protejarea salariaților este obligatorie, sunt reglementări clare în acest sens, iar opțiunile sunt mai multe, astfel încât orice angajator să poată respecta normele OUG 99/2000.

Inspectorii de muncă vor derula, zilele acestea, care sunt anunțate a fi caniculare, controale la firmele care au locuri de muncă în aer liber sau activitatea în condiții de muncă sub temperaturi extreme, pentru a verifica dacă sunt aplicate măsurile impuse de normele în vigoare. „În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, respectiv temperaturi ce depășesc 370 C sau când indicele temperatură-umiditate depășește pragul valoric de 80 unități, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și Hotărârea Guvernului nr. 580 din 6 iulie 2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12000 99180 301 0 46>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000, pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții aleși ai salariaților. În unitățile în care funcționează comitete de securitate și sănătate în muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituții și unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituțiilor. Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie are obligația să comunice, prin mijloacele de comunicare în masă locale, zonele în care temperatura atinge limitele susmenționate, nivelul acestor temperaturi, precum și prognoza pentru următoarea perioadă“, a precizat Nicolae Hârlea (foto), purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

Măsurile minime ce trebuie asigurate de angajatori în perioadele caniculare țin de ameliorarea condițiilor de muncă, prin reducerea intensității și ritmului activităților fizice, prin asigurarea ventilației la locurile de muncă, prin alternarea efortului dinamic cu cel static, prin alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer. Dar țin și de menținerea stării de sănătate a angajaților, sens în care trebuie asigurată apă minerală – câte 2-4 litri/persoana/schimb, trebuie asigurat echipamentul individual de protecție și trebuie asigurate dușuri. Angajatorii care nu pot aplica aceste măsuri, au la dispoziție altă variantă ce se ia de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, pentru reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru (până la ora 11 și după ora 17), întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. „Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive“, a adăugat oficialul ITM Neamț.

Un alt set de măsuri trebuie luate pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme. Angajatorii trebuie să asigure examenul medical la angajare și controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, să asigure trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. Important este faptul că pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, inclusiv cu drepturile aferente vechimii în muncă, ce nu se întrerupe.

Cristina IORDACHE