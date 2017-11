Când a ieșit soarele pe strada românilor…

*Odată coborâți în “gara” UE, zeci de mii de nemțeni au „mâncat” la masa bogaților

*Conform Agenției Naționale de Șomaj, la 1 noiembrie 2017, rețeaua EURES dispunea de 2.159 de joburi pentru români

hiar dacă și înainte de 2007 românii reușeau cu greu să-și facă un cuibușor prin țări ca Italia sau Germania, din acest an, lucrătorii de pe plaiurile mioritice au putut pleca la muncă fără vize în cele 28 de state membre, unde prin truda lor au trimis la familiile de-acasă bani pentru construirea de case, sau pentru cumpărarea de apartamente și mașini.

În prezent, se estimează că peste hotare lucrează aproximativ 4 milioane de români, iar dacă situația din țară nu se schimbă în bine, puțini conaționali se vor întoarce de unde au plecat. Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 noiembrie 2017, rețeaua EURES dispunea de 2.159 de joburi pentru români. Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și unul dintre pilonii pieței interne, consacrat prin articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). EURES (European Employment Services) este o reţea de cooperare constituită din serviciile publice de ocupare a forţei de muncă şi alti membri şi parteneri EURES (sindicate, patronate, firme private de plasare, instituții de învățământ etc.), reţea coordonată de Comisia Europeană. Obiectivul reţelei EURES este de a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Spaţiului Economic European (SEE), respectiv cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Liechtenstein şi Islanda, precum şi în Elveţia. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de Birou Naţional de Coordonare EURES (BNC), dirijează activitatea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, instituţii care participă la reţeaua naţională EURES în calitate de membri EURES. Consilierii EURES, din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă/AMOFM Bucuresti, oferă gratuit, în principal informaţii de bază privind Reţeaua EURES şi Portalul EURES (baza de date cu locurile de muncă vacante în spaţiul european), sprijină persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin identificarea joburilor, oferă asistenţă la redactarea cererilor de posturi și a CV-urilor, precum și la încărcarea acestora pe portalul EURES. În plus, mai acordă informaţii de bază referitoare la condiţiile de viaţă și de muncă din ţara de destinaţie, respectiv sprijină firmele prin furnizarea de oportunităţi de recrutare, date și asistenţă la formularea fișei postului pentru locurile de muncă vacante.

V. ANDRIEȘ