Camerele agricole, din nou în actualitate: Vasile Balcan, patronul Marsat Roman, ales președintele Camerei Agricole Naționale a României

*Camera Agricolă Neamț, singura înființată în Moldova *La nivel național sunt doar 14 camere agricole, în 14 județe

Înființarea camerelor agricole reintră în actualitate, după o pauză de mai bine de doi ani. Atunci, fermierii au pornit în forță, dar, din păcate, s-au confruntat cu o bâlbâială legislativă greu de imaginat. Și mai ales de trecut! Context generat de Legea 282/2012 și mai cu seamă normele de aplicare apărute mult mai târziu. Care au venit și cu un ultimatum: în 6 luni să se finalizeze procesul de înființare a camerelor agricole în fiecare județ.

Termen extrem de scurt! Așa că numai 14 județe au reușit performanța de înființa camere agricole. Printre care și Neamț. Vorbim de camerele agricole private, nu de cele care provin din fostele oficiile județene de consultanță agricolă. Dacă le luăm în calcul, Neamțul, dar și celelalte 13 județe, au câte două camere agricole: de stat și privată…

*Un nou început…

Acum, Legea camerelor agricole este iarăși în chinurile facerii. În prima sa formă, toamna trecută, a fost aprobată în Senat. Acum se află în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional.

Fermieri nu stau nici ei cu mâinile în sân. Au refăcut structura centrală de conducere a Camerei Agricole Naționale a României, președinte fiind ales Vasile Balcan, patronul MARSAT Roman. Sediul central a fost stabilit la Academia de Științe Agricole și Silvice. În continuare, care sunt pașii de urmat, ne sune noul președinte Vasile Balcan: „Prima urgență e finalizarea modificărilor la Legea 282/2012 privind înființarea și funcționarea camerelor agricole. Lege care a trecut de Senat, acum e la Camera Deputaților, for decizional. La București a avut loc adunarea generală a fermierilor veniți din toată țara, s-a ales conducerea, s-au discutat direcțiile imediate de acțiune. Am avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii, fiind conducere nouă, am dorit să discutăm, să vedem care este oficial poziția față de camerele agricole, dacă chiar se dorește înființarea lor în toate județele. O altă întâlnire am avut și cu conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice. După care vom merge să discutăm și la Comisia de agricultură din Camera Deputaților“.

*Camera Agricolă Neamț, în așteptare

Chiar de la înființare, Camera Agricolă Neamț își intrase bine în pâine. La alegerile din noiembrie 2013 a fost aleasă structura de conducere a Camerei Agricole Neamț fiind formată din: Vasile Balcan – președinte, Mihai Tărâță – vicepreședinte, Vasile Pop Silaghi – secretar, iar Cezar Sava, Dumitru Zaharia, Radu Bălău și Dumitru Trotuș – membri. Atunci, director executiv a fost ales Cezar Sava, care s-a ocupat de partea administrativă a Camerei Agricole Neamț, să facă funcțional acest for agricol județean al fermierilor. După care activitatea a fost suspendată, din lipsa unei legislații clare în domeniu.

Ca direcții de acțiune, priorități zero au fost stabilite: absorbția fondurilor europene, pregătirea profesională a fermierilor și mai buna valorificare a produselor agricole. Mai ales că începea o nouă alocare financiară europeană nerambursabilă prin PNDR 2014-2020. Cu multe măsuri foarte atractive pentru fermieri și care puteau fi ajutați în întocmirea proiectelor aducătoare de bani europeni. Care priorități sunt și acum la fel de actuale. Se așteaptă doar „unda verde“ pentru funcționare. După noua lege.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU