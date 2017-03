Călugăr condamnat cu suspendare, pentru ucidere din culpă

* Șoferul consumase alcool și și-a ucis vărul într-un accident rutier, dar beneficiază de clemența lumească

Un călugăr de loc din Bicazu Ardelean a primit pedepse mărite, vineri, când Curtea de Apel Bacău a dat pronunțarea definitivă în procesul de ucidere din culpă. Viorel Țepeș, 50 de ani, nu face închisoare, dar curtea a mărit cu un an pedeapsa, vinovatul având 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe 5 ani. Magistrații băcăuani au majorat și daunele pe care Țepeș le are de achitat, prin asigurător. Una din părțile civile a obținut despăgubiri materiale de 20.000 lei (față de 18.000 lei în primă instanță) și daunele morale au crescut pentru ambele părți civile, la 80.000 lei și respectiv 60.000 lei. În plus, instanța a obligat asigurătorul la plata dobânzilor legale datorate începând cu data de 11 decembrie 2013 și până la achitarea daunelor.

În noaptea de 11 spre 12 decembrie 2013, Viorel Țepeș era la volanul unui autoturism și conducea pe DN 12C, în Bicazu Ardelean. În dreapta lui era vărul lui, Mihai Țepeș (29 de ani), din aceeași localitate. La un moment dat, călugărul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina în șanț, iar din cauza vitezei mașina a fost proiectată în sus, peste o autoutilitară staționată. La aterizare, în urma impactului pasagerul a murit, dar unchiul lui a scăpat cu răni ușoare la cap. Polițiștii au stabilit, la cercetările de la fața locului, că șoferul consumase alcool. (C.I.)