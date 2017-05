Calificare la pas în sferturile cupei

Minaur Baia Mare – CSM Roman 19-24 (7-12)

Handbalistele de la CSM Roman s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după victoria de joi, scor 24-19, reputată pe terenul fetelor de la Minaur Baia Mare, locul 2 în seria B a diviziei A. Elevele pregătite de Viorel Lazăr au obținut un succes destul de facil pe terenul unui adversar inferior valoric, dar care s-a luptat până la final pentru șansa lui. Fetele de la Roman au forțat la Baia Mare atât cât le-au trebuit, și-au creat un avantaj destul de confortabil încă din prima repriză, au avut 5 goluri avantaj la pauză, scor 12-7, pentru ca la final diferența să fie aceiași, iar tabela să arate 24-19. Cea mai bună marcatoare a fost muntenegreanca Toskovic, autoare a 6 goluri, Stoleru a marcat de 4 ori, Iuganu, Popescu, Agrigoroaei și Rusu de 3 ori, iar Tomescu a înscris de două ori.

„Nu am făcut cel mai grozav meci, dar important este că ne-am calificat. Fetele s-au mobilizat și ne-am atins scopul. Am rulat toate jucătoarele, dar Oana Chitacu a suferit o entorsă în prima repriză și ne va lipsi mai mult timp. Ne-am calificat în sferturi, unde ne dorim un adversar accesibil și am dori să jucăm pe teren propriu“, a declarat antrenorul Viorel Lazăr.

S-au mai calificat în sferturile Cupei României SCM Craiova, Dunărea Brăila, CSM Bistrița, Rapid București, HCM Râmnicu Vâlcea și Unirea Slobozia, acestea două din urmă fără a juca.

Duelul dintre CSM București și Universitatea Cluj se dispută pe data de 11 mai. Tragerea la sorți a meciurilor din sferturi a avut loc ieri la sediul FRH.

Rezultate, Cupa României, optimi

Minaur Baia Mare – CSM Roman 19-24 (7-12)

HC Zalău – SCM Craiova 19-24 (10-14)

Dunărea Brăila – Măgura Cisnădie 31-26 (15-10)

Corona Brașov – CSM Bistrița 25-29 (10-16)

Rapid București – Danubius Galați 33-30 (16-17)

CSM București – Universitatea Cluj, se joacă pe 11 mai

HCM Râmnicu Vâlcea și Unirea Slobozia au stat

Vlad BOGDAN