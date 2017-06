Calculatoare pentru elevii sărmani

Lis ta celor 316 de elevi nemțeni care beneficiază anul acesta de calculator prin programul guvernamental Euro 200 a fost publicată pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Lista cuprinde copiii pentru care vor fi achiziționate calculatoare din banii statului, fiind evident că n-ar fi putut să-și cumpere singuri computer, având în vedere că provin din familii extrem de modeste.

Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor este de 150 lei.

Reamintim că elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie pot primi bonuri în echivalent 200 de euro, pentru a-și cumpăra calculatoare. Distribuirea bonurilor pentru achiziționarea de calculatoare are termen-limită data de 30 iulie, iar achiziția propriu-zisă se va putea face până la 31 august.

Bugetul alocat de Ministerul Educației Naționale pentru derularea „Euro 200“ în anul 2017 este de 15 milioane de lei, pentru un număr estimat de circa 12.000 de beneficiari (elevi și studenți).

Programul „Euro 200“ se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT & C. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk și software de bază licențiat, incluzând un sistem de operare și un program antivirus. În cei 12 ani de aplicare a programului „Euro 200“ au beneficiat de sprijin pentru achiziția de computere peste 290.000 de elevi și studenți, anul acesta fiind incluși în program mai mult de 7.000.

Geanina NICORESCU