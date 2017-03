Calculatoare pentru elevi, prin Programul „Euro 200“, și în acest an

Programul „Euro 200“ pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor care provin din familii nevoiașe, în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, se va derula și în anul 2017. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, care a publicat pe site calendarul desfășurării întregului proces de selecție a dosarelor și alocarea sumelor, până la achiziționarea computerelor și predarea lor către elevi.

Beneficiarii acestui program sunt elevii și studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. Cuantumul bonului valoric reprezintă echivalentul în lei al sumei de 200 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziției. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea și seria bonului valoric se schimbă prin hotărâre de guvern. Programul „Euro 200“ se derulează începând cu anul 2004, iar obiectivele sale sunt stimularea achiziționării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe în utilizarea mijloacelor IT& C.

Cererile privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare prin programul „EURO 200“ vor fi depuse la secretariatul unității de învățământ până la data de 21 aprilie 2017. Anul trecut, în județul Neamț au beneficiat de calculator prin program guvernamental 486 de elevi.

