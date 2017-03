Burueană și Țigănașu concurează la Cupa Europei

Două dintre cele mai talentate atlete de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, Lenuța Burueană și Diana Țigănașu, vor concura la finele acestei săptămâni, astăzi și mâine, la Cupa Europei de Aruncări Lungi, pe națiuni, competiție care va fi găzduită de orașul spaniol Gran Canaria. Cele două atlete pietrene sunt însoțite la competiția din Tenerife de antrenorul de club, Dan Cojocaru, și vor reprezenta România în concursul de tineret, Diana Țigănașu în cel de aruncare a discului, în timp ce Lenuța Burueană la greutate, cu bila de 4 kg. Deși este încă junioară II, antrenorii federali au decis să o coopteze pe Diana Țigănașu în lotul de tineret, în primul rând datorită ultimelor performanțe pe care le-a obținut la naționalele de aruncări lungi, unde a obținut 4 medalii de aur la disc, la seniori, tineret, juniori I și II. Cu o aruncare ce a măsurat 48,52 metri, eleva antrenorului Dan Cojocaru și-a asigurat prezența în lotul României pentru Cupa Europei din Spania, și are speranțe de a obține o medalie și la acest concurs de aruncări.

„Diana este într-o formă foarte bună, iar dacă va arunca peste 48 de metri și în Spania, așa cum a făcut-o și la naționale, e capabilă de un rezultat pozitiv. E bine că a fost inclusă în lotul de tineret, deși ea este încă junioară II, pentru a se obișnui cu concursurile mai tari și de un nivel mai ridicat“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru înainte de plecarea spre Spania. Tot acolo, și tot la tineret, Lenuța Burueană încearcă să obțină o medalie internațională la greutate, după ce a avut rezultate mai puțin convingătoare la Jocurile Balcanice și Europenele de sală de la Belgrad. România va participa la Cupa Europei de Aruncări Lungi cu sportivi la două categorii de vârstă, seniori și tineret.

Fotbal

CSM Roman joacă pe terenul liderului

La finele acestei săptămâni se vor disputa partidele rundei a 17-a în liga a treia, iar cu această ocazie, CSM Roman va întâlni în deplasare liderul seriei întâi, AFK Miercurea Ciuc. Cu un start ezitant în partea a doua a sezonului, după remiza de acasă, 1-1 cu AFC Odorheiu Secuiesc, elevii lui Gabi Țapu și Iosif Susanu au o misiune grea în Harghita, unde vor întâlni cel mai puternic adversar din serie, principalul favorit la promovare în liga a doua. Ciucanii au avut până acum un parcurs destul de reușit în campionat, au pierdut un singur meci, și au 5 puncte distanță față de echipa de pe locul 2, AFC Hărman. Runda trecută, gruparea ciucană s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Vaslui, iar în tur, la Roman, au câștigat cu 2-1, golul gazdelor fiind marcat atunci de Sofroni. Fără probleme de efectiv, romașcanii au plecat destul de încrezători spre Miercurea Ciuc, unde vor să facă un joc bun și să obțină un rezultat pozitiv.

„Debutul nostru în retur nu a fost așa cum ne-am dorit, dar am trecut peste acel semieșec, și sperăm să avem o prestație bună la Miercurea Ciuc. Va fi un meci foarte greu pentru noi, întâlnim cea mai bună formație din serie, cu jucători experimentați la acest nivel, dar și noi avem atuurile noastre și sperăm să profităm de ele“, a declarat antrenorul Gabi Țapu.

În clasament, trupa de la malul Moldovei se află pe poziția a șasea cu 26 de puncte. Duelul dintre AFK și CSM Roman începe la ora 15 și va fi supervizat de Ervin Foof, din Sfântu Gheorghe. Tot în această rundă se mai joacă meciurile, CSM Pașcani – Știința Miroslava, AFC Hărman – Atletico Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc – SC Bacău, Metalosport Galați – Aerostar Bacău, Sportul Chișcani – Sporting Liești, Olimpic Cetate Râșnov – Olimpia Râmnicu Sărat, iar Avântul Valea Mărului va sta.

Fotbal

Start în returul ligii a patra

La finele acestei săptămâni va debuta returul în liga a patra la fotbal, ocazie cu care se vor disputa partidele etapei cu numărul 16. La startul părții a doua a sezonului vor fi 15 formații, cu una mai puțin decât cele care au început competiția în vară, întrucât LPS Roman s-a retras pe parcursul returului. Toate jocurile, cu excepția unuia, Teiul Poiana Teiului – LPS Piatra Neamț, care va avea loc astăzi, de la ora 11, se vor disputa duminică, cu începere de la ora 11. Din păcate, condițiile meteo vor fi vitrege la prima etapă din 2017, în condițiile în care în acest week-end s-au anunțat ploi și lapoviță pe întreg cuprinsul țării, dar asta nu împiedică ca competiția din județul Neamț să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Inițial, returul trebuia să înceapă pe 4 martie, dar a fost amânat pentru o săptămână din cauza terenurilor impracticabile.

„Sperăm să avem un campionat la fel de curat ca și în tur, să avem meciuri spectaculoase, iar lumea să vină în număr cât mai mare pe terenurile de la județ. Echipele s-au pregătit și s-au întărit foarte bine în această iarnă, și cred că vom avea parte de cât mai multe surprize. Multe dintre ele au șanse la play off, și cine s-a pregătit bine în această iarnă va avea de câștigat. Eu le urez baftă tuturor, iar cei mai buni să câștige“, a spus Ioan Costin Toma, președintele AJF Neamț.

Capul de afiș al rundei de debut îl reprezintă duelul dintre Cimentul Bicaz și Bradul Borca, liderul de la județ, iar un alt meci interesant se anunță cel de la Roznov, dintre Bradul din localitate, și Moldova Cordun. Celelalte partide ale etapei a 16-a sunt, Zimbrul Pâncești – Unirea Tămășeni, Vulturul Costișa – Voința Ion Creangă, Voința Dobreni – Zimbrul Vânători Neamț, Tineretul Cândești – Speranța Răucești, iar Steel-Man Târgu Neamț va sta.

Promovarea, același obiectiv pentru Teiul Poiana Teiului

Una dintre cele mai puternice echipe la nivelul ligii a patra, Teiul Poiana Teiului, rămâne cu același obiectiv pentru actuala stagiune a ligii a patra, calificarea în play off și promovarea pe cea de-a treia scenă fotbalistică. Elevii lui Lucian Cozma au terminat prima parte a sezonului pe locul 2 în clasament, cu 39 de puncte, la un punct în spatele liderului, Bradul Borca. Antrenorul Lucian Cozma se va baza în retur pe un lot alcătuit din 18 jucători, iar în această iarnă s-a despărțit de cel mai valoros fotbalist, fundașul Răzvan Gorea, care a ales să joace în liga a treia, la Atletico Vaslui. La capitolul veniri, Teiul i-a legitimat pe Șerban, de la LPS Piatra Neamț, Marius Gherasim, de la Ștefan cel Mare, și George Georgescu, care a venit de la Putna, din județul Suceava. În perioada următoare, cei de la Teiul speră să îi aibă din nou în echipă pe Alexandru și Brancău, 2 jucători de bază care pe perioada iernii au fost plecați în străinătate.

„Sunt mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție și mă bazez pe omogenitatea lui. Sunt băieți de valoare, cu caracter, au demonstrat-o în tur, și sperăm să fim mai buni în retur. Sunt mulțumiți de noile achiziții, sunt tineri de perspectivă, și ne pare rău de plecarea lui Gorea, un fotbalist cu experiență care a ales să evolueze la un nivel superior. Avem același obiectiv, promovarea, dar nu subestimăm niciun adversar, pentru că multe dintre echipe s-au întărit foarte mult în această iarnă, iar bătălia pentru play off va fi una mare. Cred că multe formații se vor bate pentru primele 4 locuri, iar mai multe dintre ele, cum ar fi Bradul Borca, Cimentul Bicaz, Speranța Răucești, Voința Ion Creangă și Moldova Cordun, pot câștiga returul. Consider că două meciuri din acest start de retur, Roznov – Cordun și Bicaz – Borca, din prima etapă, respectiv Răucești – Poiana Teiului din etapa a 17-a, pot stabili în mare măsură echipele care au șansele cele mai mari la cele 4 locuri de play off. Noi sperăm ca competiția să fie în continuare una spectaculoasă și acerbă, plină de fair play așa cum a fost și în tur, iar cei mai buni să câștige“, a declarat Lucian Cozma, antrenorul de la Teiul.

Trupa din Poiana Teiului a susținut două partide de verificare în această iarnă, 2-3 cu Aerostar Bacău și 1-1 cu SC Bacău, ambele formații din liga a treia. Teiul va juca toate partidele de pe teren propriu în ziua de sâmbătă, iar astăzi va debuta acasă în confruntarea cu LPS Piatra Neamț, lanterna roșie a ligii a patra.