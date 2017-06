Bursă la University of Westminster, prin concurs

*În acest an, costurile de studiu la universități încă mai pot fi acoperite printr-un împrumut la guvernul britanic sau cu o bursă Erasmus+

Nemțenii interesați să își înceapă studiile de licență sau master în septembrie 2017 la University of Westminster din Londra au oportunitatea de a obține o bursă de 1.000 de lire.

Universitatea din Londra organizează un concurs în urma căruia va oferi această bursă de merit unui viitor student la Westminster, selecția câștigătorului făcându-se pe baza rezultatelor academice și a profilului candidaților. Trebuie menționat faptul că bursa va acoperi o parte din taxa de studiu pentru primul an. Costurile pentru un program de licență la University of Westminster încep de la 7.500 de lire sterline/an, iar pentru un program de master de la 5.000 de lire sterline. În acest an, costurile de studiu încă mai pot fi acoperite printr-un împrumut la guvernul britanic sau cu o bursă Erasmus+.

Programele oferite de această instituție sunt în domeniul arhitecturii, media, arte și design, științe și tehnologie, drept, business. Un consultant IntegralEdu poate oferi informații suplimentare în oricare din birourile IntegralEdu din țară. Termenul limită pentru înscriere este 2 iunie.

În acest an are loc o premiera pentru cei care doresc să studieze programe postuniversitare în Marea Britanie. Ei pot opta pentru un împrumut în valoare de 10.000 lire, pentru doi ani, la care se poate adăuga un împrumut Erasmus+ de 9.300 lire, pentru un program de un an sau 13.900 lire, pentru doi ani. Rambursarea pentru împrumutul Erasmus+ are loc într-o perioadă de 6-10 ani, în timp ce împrumutul către statul britanic poate fi returnat doar în momentul în care se atinge un venit anual mai mare de 21.000 de lire, rata nedepășind 6% din venit. Programele de împrumuturi sunt active pentru majoritatea universităților din Marea Britanie, studenții putându-și finanța în sistem combinat studii postuniversitare în valoare de până la 23.900 lire.

Persoanele eligibile pentru împrumuturile Erasmus+ trebuie să fie cetățeni europeni care doresc să își continue studiile postuniversitare în Marea Britanie. În ceea ce privește rambursarea, aceasta începe la un an după absolvirea programului de studiu, absolvenții având posibilitatea să ia și o pauză de un an, de amânare a plății împrumutului, fără penalizări.

Printre universitățile care sunt în lista Erasmus Plus se numără Lancaster University, Coventry University, London South Bank University, Birmingham City University, Falmouth University, University of Leicester, Canterbury Christ Church University, University of Bradford.

Geanina NICORESCU