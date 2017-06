Bradul Roznov a câștigat Cupa Juniorului

Micii fotbaliști de la Bradul Roznov au câștigat cea de-a șasea ediție a Cupei Juniorului, competiție amicală de fotbal destinată copiilor născuți în anul 2003 și mai mici, și care s-a desfășurat sâmbătă pe terenul din Roznov. Organizată de profesorul Marius Anghel și AS Bradul Roznov, ediția din acest an a reunit la start 10 echipe din județele Neamț, Vaslui și Bacău, împărțite în două grupe a câte 5 echipe. Meciurile s-au jucat pe cele două terenuri de iarnă pregătite de organizatori pe stadionul din Roznov, fiecare echipă a fost alcătuită din 8 jucători plus un portar, iar fiecare partidă a avut două reprize a câte 10 minute. Organizatorii au reușit să extindă de la an la an această competiție, au fost invitate echipe mai multe din afara județului, cum ar fi Onești sau Bârlad, iar la Cupa Juniorului au participat peste 150 de copii. Astfel, din grupa întâi au făcut parte Bradul Roznov, Luceafărul Buhuși, Atletic Bârlad, Aerostar Bacău și Unirea Tămășeni, iar în grupa a doua au evoluat Bradul II Roznov, Viva Activ Buhuși, Olimpia Junior Onești, Play Bacău și CSM Moinești. Turneul a început la ora 8, s-a jucat fiecare cu fiecare, iar primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat în semifinale. În urma rezultatelor înregistrate, Bradul Roznov a câștigat grupa întâi și a întâlnit în semifinale locul 2 din grupa a doua, CSM Moinești. După o primă repriză destul de echilibrată, încheiată la egalitate, 1-1, juniorii lui Marius Anghel s-au desprins decisiv în partea a doua, când au mai înscris de două ori și au stabilit scorul final, 3-1, calificându-se astfel în ultimul act al competiției. Golurile roznovenilor au fost marcate de Vlad Atănăsoaie, care a reușit o dublă, și Matei Lungu. În cealaltă semifinală, Olimpia Juniori Onești s-a impus cu 2-0 în fața colegilor de la Atletic Bârlad și au acces și ei în ultimul act al turneului. Finala Cupei Juniorului a fost câștigată de Bradul Roznov care s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Onești, după 0-0 la pauză, prin dubla aceluiași Atănăsoaie, care astfel a intrat în posesia trofeului. Vlad Atănăsoaie a fost golgheterul competiției, iar antrenorii celorlalte echipe l-au desemnat pe Andrei Botoș, de la Olimpia Junior Onești, cel mai tehnic jucător, iar Ștefan Mirăuț, de la Bradul Roznov, a fost ales cel mai bun portar. Fiecare echipă participantă a primit câte o minge, primele 3 clasate au primit cupe și medalii, și toți copii au beneficiat de o masă și de sucuri în ziua concursului. Cupa Juniorului este o competiție amicală pe care AS Bradul Roznov o organizează constant în ultimii 6 ani, și se dorește a fi o recompensă pentru juniorii din cadrul asociației pentru rezultatele și munca din ultimul sezon competițional.

„Suntem mândri că am reușit să organizăm și această a șasea ediție, și mă bucură foarte mult că au fost prezente mult echipe și din alte zone ale Moldovei, cum ar fi Bârlad sau Onești. Am văzut formații foarte bune la acest turneu, echipe cu jucători masivi, puternici și bine organizate, cum ar fi cele de la Bârlad sau Onești. Sincer, mă așteptam ca una din aceste două să câștige, dar sunt mândru că până la urmă au făcut-o elevii mei, care au avut un parcurs excelent până la final. Vreau să le mulțumesc și unor persoane sau societăți care ne-au sprijinit să organizăm acest turneu, AS Bradul Roznov, doamnei Ramona Moncea Vinca, de la SC Zimca SRL, SC Palina Com, domnului Gelu Amarinei, Șura Bradului, AJF Neamț, care ne-a trimis 2 arbitrii, și celor care au asigurat asistența medicală. De asemenea, mulțumesc pentru sprijin părinților, dar nu în ultimul rând copiilor. A fost ultima întâlnire din acest sezon, le-am urat tuturor o vacanță de vară cât mai frumoasă, și să ne revedem cu forțe proaspete peste aproximativ o lună de zile“, a declarat antrenorul Marius Anghel, organizatorul principal al Cupei Juniorului.

Primele 4 clasate în ordine la competiția de la Roznov au fost Bradul Roznov, Olimpia Junior Onești, Atletic Bârlad și CSM Moinești.

Sezon frumos pentru juniorii de la Bradul Roznov

Fotbaliștii juniori de la Bradul Roznov au intrat în vacanță după ce au participat la Cupa Juniorului, competiție pe care și-au adjudecat-o după 2-0 în finală cu colegii de la Onești. Trofeul cucerit sâmbătă pe teren propriu a încununat un sezon frumos pentru elevii lui Marius Anghel, care în campionatul juniorilor C, s-au situat pe locul 5 în clasament, cu 10 puncte acumulate în 12 partide. La investițiile care se fac la Roznov, antrenorul Marius Anghel este mulțumit cu ceea ce a realizat, este mulțumit de faptul că există continuitate la nivel de juniori, dar are și regretul că în acest an nu a mai reușit să organizeze acea cupă amicală pentru echipele școlare din zona orașului Roznov. Asta deoarece, la finele anului școlar, stadionul din Roznov a găzduit partidele din play off-ul ligii a patra, și nu s-a putut disputa pe el și meciuri pentru copii din școala gimnazială.

„Per total a fost un sezon bun pentru noi, copii au confirmat la acest nivel, deși nu le-a fost deloc ușor, și școală, și antrenamente și deplasări. Nu avem o susținere financiară care să ne permită să ne desfășurăm activitatea așa cum ne dorim, dar e bine și așa. Eu vreau să îi felicit pe jucători pentru efortul depus pe întreg sezonul, celor născuți în anul 2003, dar și celor mai mici care vin din urmă, o parte dintre ei au confirmat în campionatul sub 15 ani, iar alții promit pe viitor. Sperăm ca în viitorul apropiat, fotbalul juvenil din orașul Roznov să se bucure de rezultate și mai frumoase“, a conchis antrenorul Marius Anghel.

Lotul pe care Marius Anghel s-a bazat în campionat și la Cupa Prichindelul a fost format din Ștefan Mirăuț, Lucian Darangiu, Aleandru Motfolea, Adrian Apreutesei, Emilian Albet, Răzvan Lăbonțu, Andrei Japalela, Cosmin Măzăreanu, Vlad Atănăsoaie, Matei Lungu, Andrei Bucătaru, Teodor Amihăesei, Silviu Teleucă și Narcis Sălăvăstru.

Handbal

Mihai Dedeagă, un nume de viitor pentru handbalul pietrean

Echipa de handbal de juniori III de la LPS Piatra Neamț a realizat cea mai frumoasă performanță din sezonul 2016-2017 pentru handbalul masculin din județul Neamț, prin medalia de argint cucerită la turneul final al Olimpiadei Gimnaziilor, de la Buzău. Acolo, în ultimul act al competiției, elevi profesorilor Adriana și Răzvan Caba au pierdut, nemeritat, cu 13-15, în fața colegilor de la Focșani și au ratat de puțin medaliile de aur. Pe lângă argintul de la Olimpiada Gimnaziilor, juniori III de la LPS au reușit un parcurs frumos și în campionat, acolo unde au ajuns până la cel de-al doilea turneu semifinal, clasându-se între cele mai bune 16 formații din țară. Unul dintre sportivii care au contribuit la aceste succese pentru liceul pietrean este și Mihai Dedeagă, care la 14 ani evoluează pe postul de coordonator de joc la gruparea pietreană. Mihai Dedeagă face handbal încă din clasa întâi, a început la școala nr. 5 din Piatra Neamț, fiind îndrumat de profesorul Doru Șerpe, după care, din clasa a cincea, a ajuns la LPS Piatra Neamț, unde a lucrat sub bagheta aceluiași profesor, Doru Șerpe, pentru ca din vara anului trecut să ajungă sub comanda profesorilor Adriana și Răzvan Caba. Mihai face parte dintr-o generație și dintr-o grupă talentată de handbaliști de la LPS Piatra Neamț, alături de Andrei Nica, Robert Florea, Ștefan Amaliței sau Robert Samson, iar medalia de argint obținută la Buzău este prima din carieră într-o competiție națională.

„Așa am mai luat medalii la mici competiții amicale, dar cea de la Buzău este prima națională și mă bucură foarte mult. Am muncit mult alături de colegi să ajungem aici, suntem mulțumiți pentru performanța realizată, chiar dacă avem regretul eșecului din finală. A fost un sezon reușit pentru mine și pentru colegii mei, în primul an de juniori III, iar colaborarea cu profesorii Caba a fost excelentă. Sunt 2 antrenori care în fiecare moment au fost alături de noi și tot timpul ne-a spus ce să facem în situațiile mai dificile. Fac handbal din clasa întâi, și prima dată când am jucat, de la primul antrenament, a fost dragoste la prima vedere. Îmi place foarte mult acest sport, un sport greu, de echipă, bazat pe forță și tehnică. Nu neglijez nici școala, căci fără școală nu prea poți să faci multe în viață, dar am muncit atâția ani și vreau să muncesc în continuare pentru a îmi face un viitor în acest sport. Alături de colegi suntem o familie, pentru că suntem împreună și la antrenamente și în clasa de cursuri, dar și în afara lor, relația noastră este una strânsă, și poate și de aici au apărut și rezultatele. Vreau și sper să reușesc în acest sport“, a declarat Mihai Dedeagă, care la 14 ani va evolua și sezonul viitor în campionatul rezervat juniorilor III.