Bogdan Gavrilescu, preşedinte PMP Neamţ: „2017 a fost un al schimbărilor dar şi a continuităţii”

Viceprimarul Bogdan Gavrilescu a preluat şefia Partidului Mişcarea Populară Neamţ anul acesta, prin alegeri statutare. Partid relativ nou pe scena politică, PMP este formaţiunea care, cel puţin deocamdată, înclină balanţa în majoritatea politică a Consiliului Municipal Piatra Neamţ. „Fac parte din echipa PMP din 2015, am lucrat cu această echipă de la început. Am candidat la alegerile locale şi parlamentare şi am muncit în campania electorală pentru aceste alegeri. Am venit în PMP imediat după plecarea d-nei Mihaela Stoica – precizez că nu există nici o legătură între cele două evenimente”, a spus Bogdan Gavrilescu. Noul preşedinte nu este, aşa cum s-a crezut un timp, „elevul” lui Laurenţiu Dulamă, fostul şef al PMP Neamţ: „Deşi îl cunosc de mult timp, şi nici n-are cum altfel – Piatra Neamţ este un oraş mic- nu m-a adus în partid Laurenţiu Dulamă. Sunt alte persoane, care au insistat o perioadă lungă, dar decizia de a mă alătura echipei, îmi aparţine. Odată intrat în administraţie, vreau să aduc schimbări în viaţa publică locală”. Două au fost opţiunile pentru conducerea PMP Neamţ: una – cu un şef de la centru,c ea de a doua, cu unul local. „Pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene au fost propuneri, de aici, din organizaţie, dar, trebuie să recunosc, propunerea certă a venit de la preşedintele Traian Băsescu, după ce a discutat şi cu parlamentarul Eugen Tomac. Asta nu înseamnă, desigur, că alegerea a fost doar o formalitate. Aceste discuţii au început după alegerile 2016 şi s-au concretizat anul acesta”. La ora acesta, la Piatra Neamţ, PMP face cărţile şi este un factor de stabilitate şi la CJ: „La Consiliul Local Piatra Neamţ, la Consiliului Judeţean, formăm o majoritate pentru maximizarea voturilor. Credem că putem creşte în următorii ani şi că PMP este o forţă politică. Este cea de a III-a forţă politică, mai ales în Parlament, unde are mai mulţi parlamentari decât ALDE. Schimbarea majorităţii la Neamţ s-a făcut după consultarea organizaţiei. Sunt un om de dreapta iar decizia de a schimba majoritatea nu-mi aparţine. Au fost discuţii, am făcut un sondaj, am întrebat membrii din organizaţie, am făcut Birou Local în care a fost un vot covârşitor pentru crearea unei majorităţi de dreapta”, a spus Gavrilescu. Nerealizări în plan politic? „Faptul că din 83 de organizaţii posibile avem finalizate 56, plus alte 5 în lucru, unde au venit oameni noi. În 2018, ne propunem finalizarea tuturor organizaţiilor PMP din judeţ, pregătirea alegerilor euro-parlamentare şi prezidenţiale din 2019, şi închegarea echipei PMP, pe filiale şi per ansamblu. Îmi doresc să fac funcţională echipa de la Neamţ, să fim aici ca o familie mai mare, şi să rămânem prieteni, indiferent de convingerile fiecăruia într-un subiect sau altul”. Preşedintele PMP Neamţ a limpezit presupunerile şi în cazul Laurenţiu Dulamă, alternativa PMP pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ: „Din punctul meu de vedere, şi, susţin asta, din partea PMP, Laurenţiu Dulamă îşi va duce mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, până la capăt, în 2020!”

Mariana OLTEAN TUDOSE