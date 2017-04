„Bobocii“ de a II-a dau tonul Evaluărilor Naționale

Elevii claselor a II-a, cei mai mici dintre cei care susțin Evaluarea Națională, susțin, astăzi, examenul scris la limba română. Mâine, 11 aprilie, le vor fi evaluate competențele la citit în limba română. Pe 12 aprilie este programat examenul de matematica la clasa a II-a. Până la această dată, elevii au avut la dispoziție modele de teste, postate de Ministerul Educației pe site-ul propriu.

În mai vor susține Evaluarea Națională elevii de clasa a IV-a. Aceștia vor avea testarea la limba română pe 3 mai, la matematica pe 4 mai și la limba maternă pe 5 mai.

Tot în luna mai are loc și Evaluarea Națională 2017 pentru clasa a VI-a. Aici avem disciplina limba și comunicare (pe 10 mai), urmată de matematică și științe (pe 11 mai). Testările de la finalul clasei a VI-a sunt interdisciplinare. Testul de limbă și comunicare cuprinde limba și literatura română și limba modernă, iar testul de matematică și științe cuprinde matematică, fizică și biologie.

Potrivit metodologiei, testele de la Evaluarea Națională se evaluează în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test este evaluat de două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

În urma analizei rezultatelor, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/ dezvoltare/ orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

Noutăți în sesiunea 2017 a Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a

Prin Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a se evidențiază valoarea la care au ajuns elevii în anii de studiul parcurși. Prin evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a s-au pregătit pentru acest examen de încheiere a gimnaziului. Desigur, cei care au fost conștienți de importanța testărilor și au învățat, sub îndrumarea dascălilor, să-și „umple golurile“ acolo unde a fost cazul.

Evaluarea Națională debutează pe 19 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Urmează matematica, pe 21 iunie, și limba și literatura maternă, pe 22 iunie.

Ministerul Educației a anunțat că, din metodologia de desfășurare, a fost scoasă prevederea că nota finală se modifică doar dacă există o diferență de 0,5 puncte între nota inițială și cea de după contestație. O alta prevedere nouă îi vizează pe dascălii care vor face parte din comisiile de organizare, cele de evaluare și cele de contestații. Aceste cadre didactice vor trebui să semneze o declarație scrisă în care vor menționa că nu au rude sau afini până la gradul al IV-lea printre candidații care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naționale.

