Blocaje în trafic şi beznă după rafale puternice de vânt Trei comune fără curent electric, drum închis spre Harghita, arbori căzuţi peste maşini

Ieri dimineaţă, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a fost închis drumul naţional 12C Gheorghieni- Lacu Roşu. La intrarea în Cheile Bicazului a fost pus un echipaj de poliție rutieră, care interzicea accesul pe DN 12C, întrucât între Lacu Roșu și Gheorghieni erau foarte mulți copaci căzuți pe carosabil. În oraşul Bicaz, un alt echipaj de poliţie informa şoferii care doreau să circule spre Cheile Bicazului că drumul este blocat.

De asemenea, rafalele de vânt din ziua de 29 octombrie şi vântoasele manifestate în noaptea de duminică spre luni au rupt mai multe cabluri electrice şi au produs defecţiuni la câteva zeci de puncte de transformare, astfel încât aproape 3000 de familii din Podoleni, Zăneşti şi Tarcău au rămas fără curent electric. Prefectura Neamţ ne-a transmis, ieri, că Dispeceratului DEDL Bacău din data de 29.10.2017, ora 13:00, anunţa că două localităţi erau nealimentate total cu energie electrică (com. Tarcău, Cazaci, Brateş), două localităţi erau nealimentate parţial cu energie electrică (com. Podoleni sat Podoleni; com. Zaneşti sat Zăneşti com. Tarcău sat Tracău), două linii electrice erau parţial nealimentate, 29 de puncte de transformare nealimentate, fiind afectaţi 2908 consumatori. “La ora raportării (30 octombrie 2017, ora 07.00) nu mai sunt localităţi nealimentate cu energie electrică”, a precizat Prefectura Neamţ, printr-un comunicat emis ieri. Blocaje rutiere din cauza arborilor doborâţi de vânt La scurtă vreme după ce s-au înregistrat rafale puternice de vânt, au apărut şi primele apeluri la 112, pentru degajarea drumurilor afectate de copaci prăbuşiţi pe carosabil. Garda II Poiana Teiului a acţionat cu 7 subofiţeri, o autospecială şi un motofierăstrău pentru degajarea unui arbore căzut pe partea carosabilă pe DN15B, în comuna Poiana Teiului, sat Petru Vodă; Detaşamentul de pompieri Piatra Neamţ a acţionat cu 3 subofiţeri, o autospecială FRAP şi un motofierăstrău pentru degajarea unui arbore căzut pe str. 9 Mai din mun. Piatra Neamţ; Detaşamentul de pompieri Târgu Neamţ a acţionat cu 5 subofiţeri, o autospecială şi un motofierăstrău pentru degajarea unui arbore căzut pe DN 15 B pe raza comunei Vanatori Neamt sat Vanatori Neamt; SVSU Bodeşti a actionat cu 4 voluntari, 1 autoturism şi un motofierăstrău pentru degajarea unui arbore căzut pe partea carosabilă pe DN15C, în comuna Bodeşti, sat Oşlobeni. ”Suntem pregătiți să intervenim în orice moment dacă va fi nevoie. Am intrat în dispozitiv cu toate forțele încă dinaintea intrării în vigoare a avertizărilor. Săptămânal vom organiza comitete județene pentru situații de urgență în care vom analiza măsurile care trebuie luate pe termen scurt și mediu în acest sezon rece”, a declarat prefectul Vasile Panaite. Având în vedere prognoza deloc favorabilă emisă pentru zilele următoare, poliţiştii reiterează recomandarea adresată cetățenilor de a consulta aplicația DSU pentru a se informa în timp util asupra condițiilor meteorologice și situației drumurilor. Situația de la nivel național este monitorizată permanent prin Centrul Național de Conducere Integrată din Ministerul Afacerilor Interne.

Geanina NICORESCU