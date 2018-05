Beat la volan, oprit la timp

Un bărbat de 32 de ani, din Piatra Neamț, a fost în noaptea de 27 mai, în timp ce conducea un autoturism prin Almaș având o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, polițiștii l-au oprit la timp pe nemțean, înainte ca acesta să fi produs vreun accident, și a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea determinări concentraţiei de alcool în sânge. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Cu două zile înainte, polițiștii rutieri au intervenit pe strada Mihai Eminescu din orașul Tîrgu-Neamț, unde a avut loc un accident de circulație, soldat cu vătămarea corporala a unei persoane. În acest caz, niciunul dintre protagoniști nu consumase alcool înainte de producerea evenimentului. Din primele cercetări efectuate, a rezultat că un biciclist de 75 de ani, din Tîrgu-Neamț, a circulat pe podul de peste râul Ozana, din direcția Tîrgu-Neamț spre Humulești și nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers la stânga, fiind acroșat de un autoturism care circula în aceeași direcție de mers, condus de un bărbat de 60 de ani, din Vînători-Neamț. În urma impactului, biciclistul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a se impune spitalizarea. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Geanina NICORESCU