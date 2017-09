Baschet la Liceul de Informatică

Asociatia Club Sportiv „PETRAS” Neamt anunta organizarea Cupei „Baschet Petras”, competitie ce se va desfasura in data de 16.09.2017, de la ora 10:00, in Sala de Sport a Colegiului National de Informatica. Vor participa 3 echipe de baieti si trei echipe de fete,in total aproximativ 80 copii cu varste cuprinse intre 10-13 ani: ACS IRIS IASI ACS PETRAS NEAMT CS SONICKS JUNIOR BARLAD. Acesta va fi primul eveniment major al Asociatiei Club Sportiv „PETRAS” Neamt. Clubul sportiv, cu specializare in ramura de sport baschet, a fost infiintat anul acesta in luna martie, iar pana la finalul anului 2017 va fi primul club din orasul Piatra Neamt afiliat la Federatia Romana de Baschet. In acest moment activeaza in cadrul clubului aproximativ 50 de copii,fete si baieti cu varstele cuprinse intre 8 si 13 ani.