Au pierdut pe terenul liderului

Imperial Wet Miercurea Ciuc – Futsal Ceahlăul 7-1 (3-0)

Runda a 13-a a ligii a doua de futsal chiar a fost una cu ghinion pentru Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, care a pierdut cu 1-7 confruntarea din deplasare cu Imperial Wet Miercurea Ciuc, liderul campionatului. Chiar dacă, așa cum au spus la final antrenorii și oficialii pietreni, victoria gazdelor a fost una meritată, diferența de scor este una destul de mare față de ceea ce s-a întâmplat pe teren. Probabil, trupa din Miercurea Ciuc nu a uitat faptul că în tur la Piatra Neamț a pierdut cu 3-4 și a vrut să înscrie cât mai mult în poarta lui Sergiu Dumea, pentru a răzbuna acel rezultat.

Chiar dacă au evoluat pe terenul celei mai bune echipe din campionat, elevii lui Gabi Bucur au început bine duelul de la sala Marton Aron și au jucat de la egal la egal cu ciucanii. A fost 0-0 până în minutul 12, când gazdele au deschis scorul, iar până la pauză au mai punctat de alte două ori. Pietrenii au jucat și mai bine în repriza a doua, au controlat jocul, însă au ratat din nou mult, în timp ce gazdele au marcat pe contraatac. Golul pietrenilor a fost marcat la 6-0 pentru Imperial Wet, prin Avram, care a transformat o lovitură liberă de la 10 metri. Harghitenii au fost cei care au închis tabela, și astfel meciul s-a încheiat cu victoria lor cu 7-1, după un duel în care antrenorul Gabi Bucur a folosit tot lotul avut la dispoziție.

Futsal Ceahlăul a început partida cu Dumea – Grigoriță, Todiresei, Avram și Nistor, iar ulterior au intrat și ceilalți jucători, inclusiv cei tineri.

„Gazdele au meritat victoria, a fost echipa mai bună, însă diferența de scor este puțin exagerată. Un 3-1 sau 4-1 era un scor mai normal, dar am ratat din nou foarte mult, ne-am descoperit și am primit goluri pe contraatac. În partea a doua am atacat tot timpul, dar, din nou, am fost lipsiți de șansă. Nu facem o tragedie din acest eșec, e bine că antrenorii au folosit toți jucătorii din lot, inclusiv pe cei mai tineri, și asta ne dă speranțe că avem jucători care vin din spate. Vrem în continuare să facem meciuri cât mai bune, să obținem cât mai multe victorii și să rămânem în primele locuri ale clasamentului“, a declarat președintele de la Futsal Ceahlăul, Cristi Vornicu.

În ciuda înfrângerii de sâmbătă, Futsal Ceahlăul rămâne în continuare pe poziția a treia în ierarhia internă, cu 27 de puncte. Pentru formația din Piatra Neamț urmează o partidă la fel de grea, pe teren propriu cu Colțea Brașov, într-un adevărat derby pentru locul al doilea. Confruntarea va fi sâmbătă, de la ora 14, la sala mare Polivalentă, iar intrarea va fi liberă.

Rezultate, etapa XIII

Blue Angel Cristian Brașov – Pro-Tineret Sighișoara 3-10 (0-3)

Fortius Buzău – Inter Gheorghieni 7-5 (1-2)

Luceafărul Buzău – Bukovina Vicov 8-7 (4-3)

Colțea Brașov – Informatica II Timișoara, meci amânat

Clasament

1.Imperial Wet 13 11 0 2 117-32 33p

Colțea Brașov 12 10 0 2 99-63 30p Futsal Ceahlăul 13 9 0 4 69-52 27p Luceafărul Buzău 13 7 1 5 86-72 22p Fortius Buzău 13 6 1 6 79-78 19p Informatica II Timișoara 11 5 1 5 59-52 16p Bukovina Vicov 12 5 0 7 77-93 15p Pro-Tineret Sighișoara 13 4 1 8 75-74 13p Inter Gheorghieni 13 4 0 9 56-74 12p Blue Angel Cristian Brașov 13 0 0 13 28-155 0p

Handbal

Iuganu și Tomescu, un meci contra Spaniei

Extrema stângă Ana Maria Iuganu și pivotul Cynthia Tomescu, de la CSM Roman, au evoluat pentru naționala de handbal a României, în prima partidă amicală contra Spaniei, disputată vineri, în sala Dinamo din capitală. Tricolorele au pierdut primul amical contra Spaniei cu 21-24, într-un meci în care Ana Maria Iuganu a marcat un gol, iar Cynthia Tomescu, deși a evoluat, nu a reușit să înscrie pentru echipa națională. Duminică, România și-a luat revanșa în fața ibericelor, după ce s-a impus cu 21-20. Cele două sportive de la CSM Roman s-au aflat pe foaia de joc, dar nu au fost folosite niciun minut de selecționerul Martin Ambros. Confruntarea de vineri cu Spania a reprezentat debutul la echipa națională pentru Cynthia Tomescu, în timp ce Ana Maria Iuganu a mai evoluat sub tricolor, după ce a evoluat la Campionatul European de la finele anului trecut din Suedia. Ambele jucătoare au ajuns ieri la echipa de club, CSM Roman, care zilele acestea pregătește importantul și dificilul meci de joi, de pe teren propriu cu SCM Craiova, din etapa a 21-a a Ligii Naționale. Partidele cu Spania au fost primele din 2017 pentru naționala de handbal feminin a României, care se pregătește pentru turneul de baraj contra Austriei din luna iunie, pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Fotbal

Chitoșcă a marcat la debutul pentru FC Brașov

Fostul jucător de la Ceahlăul Piatra Neamț Sebastian Chitoșcă a marcat primul său gol pentru FC Brașov, chiar la debutul la formația ardeleană, în victoria cu 2-1 de pe terenul celor de la UTA. Împrumutat de la Steaua București, mijlocașul pietrean a înscris primul gol pentru brașoveni, în minutul 9, după o acțiune pe cont propriu finalizată cu un șut cu exteriorul, care l-a păcălit pe portarul advers. Celălalt gol al brașovenilor a fost înscris de un alt fotbalist împrumutat de la FCSB.

Ajuns la 24 de ani, Sebastian Chitoșcă a fost transferat în 2016 la Steaua București, de la Ceahlăul Piatra Neamț, alături de alți 2 jucători pietreni, Cătălin Ștefănescu, ajuns între timp la CSMS Iași, și Doru Popadiuc, care evoluează acum pentru FC Voluntari. În 9 apariții, Chitoșcă a marcat două goluri în tricoul Stelei, după care a fost împrumutat la FC Brașov. Fost internațional de juniori și tineret, Chitoșcă a debutat la prima echipă a Ceahlăului în anul 2011, a avut 91 de aparții în tricoul formației pietrene pentru care a marcat 4 goluri.

Băieții de la Unirea Dej sunt deja la Piatra Neamț

Voleibaliștii de la Unirea Dej se află încă din week-end-ul trecut la Piatra Neamț pentru confruntarea de miercuri cu VCM LPS, din etapa a doua a minicampionatului pentru locurile 7-12 a diviziei A1. Ardelenii au jucat sâmbătă la Bacău, unde au pierdut cu 1-3, iar noul antrenor al Unirii a decis ca echipa să nu mai plece acasă la Dej și să rămână în Moldova, la Piatra Neamț, pentru importantul joc de miercuri cu ultima clasată. Aflată într-o situație foarte grea în clasament, la doar două puncte de retrogradare, formația din Dej tratează cu interes maxim partida cu Volei Club, unde nu are altă variantă decât victoria pentru a își atinge obiectivul. Dejenii au 17 puncte, clujenii au 15, iar lupta pentru ultimul loc care permite menținerea în primul eșalon se va da între cele două formații.

„Este o partidă importantă pentru noi, iar staff-ul tehnic a preferat să rămânem aici pentru a pregăti cât mai bine jocul cu pietrenii. Trebuie să câștigăm la Piatra Neamț pentru a rămâne în obiectiv, altfel ne va fi foarte greu. Am pierdut la Bacău, iar situația noastră nu este una tocmai roz“, a declarat Codrin Mocanu, fost jucător de la Volei Club, actualmente component al celor de la Unirea Dej.

Meciul dintre Volei Club și Unirea Dej se joacă miercuri, de la ora 17, la sala Polivalentă.