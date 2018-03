Au apărut noi cazuri de rujeolă Persoanele cu deficit de vitamina A, mai predispuse la îmbolnăvire

Institutul “Cantacuzino” din Bucureşti a a confirmat cinci noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă în judeţul Neamţ, în ultima săptămână. Este vorba descpre copii cu vârste cuprinse între opt luni şi 8 ani, din Piatra Neamţ şi din comune limitrofe.

La nivel naţional, în săptămâna 5- 9 martie au fost raportate încă 87 de cazuri de rujeolă nou confirmate, în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti. Astfel, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate până la data de 9 martie 2018 este 11.123, din care 40 de decese.

Rujeola sau pojarul este o infecţie virală foarte contagioasă, care apare ca o erupţie cutanată şi care are simptome asemănătoare cu răceala. Boala este cauzată de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus şi se transmite pe calea aerului, prin tuse sau strănut.

Virusul rujeolic poate trăi până la două ore pe diferite suprafeţe sau în aer şi poate infecta 90% din persoanele sensibile. Înainte de crearea vaccinului împotriva rujeolei, boala afectează aproape fiecare persoană în timpul copilăriei. Deşi imunizarea a redus drastic încidenţa rujeolei în Europa, boala continuă să provoace focare frecvente în comunităţile de copii nevaccinaţi. La nivel global, rujeola rămâne o cauză principală de deces în rândul copiilor, estimându-se că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicaţiilor bolii, informează experţii din cadrul Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).

Rujeola poate afecta pe oricine, însă medicii subliniază că au un risc crescut de a dezvolta boala persoanele nevaccinate împotriva rujeolei şi persoanele cu o deficienţă de vitamina A. Simptomele apar după 10 – 12 zile de la momentul infectării. Principalele simptome ale rujeolei apar la aproximativ două săptămâni după ce copilul a fost infectat. Rujeola începe să se manifeste prin ochi roşii, secreţii nazale, tuse şi febră mare, după care apare erupţia cutanată.

Geanina NICORESCU