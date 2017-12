Atentat la sănătatea publică: PEŞTE “IMPROPRIU” CONSUMULUI

*Hering decongelat şi “cosmetizat” cu sare, vândut drept scrumbie!

* 200 de kg de păstrăv confiscat

Multă lume nu se pricepe la speciile de peşti şi merge pe ideea că vânzătorii sunt de bună credinţă- dacă tot ne aflăm în perioada postului. Or, banu’ face regula în comerţ, iar inventivitatea unora întrece orice imaginaţie.

Perioada postului este cea mai profitabilă în ceea ce priveşte vânzările de peşte, spun reprezentanţii patronatelor din industria cărnii. Chiar şi aşa, românii consumă de două ori mai puţin peşte decât în comunism şi sunt pe ultimul loc în UE la acest capitol. Preţul crescut al alimentului, în condiţiile în care aproape 90% din peştele vândut în România este din import, reprezintă principalul motiv pentru care alimentul nu este cea mai vândută carne nici măcar în perioada postului. Pe de altă parte, aşezat frumos pe gheaţă, calitatea peştelui poate mai mult deâct îndoielnică.

Aşa se face că polițiștii de ordine publică au descoperit, la un agent economic din Roman, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în weekend, cantitatea de 105 kg de hering, decongelat și acoperit cu sare, ce urma a fi comercializat ca şi scrumbie sărată. La aceeaşi societate a fost identificată cantitatea de 200 kg peşte viu, specia păstrăv, pentru care la respectivul punct de lucru nu existau documente de provenienţă.

Ca urmare a celor constatate s-a solicitat sprijin de specialitate din partea inspectorilor Direcției Sanitar Veterinare Neamţ care, în urma verificărilor efectuate, au constatat că heringul este impropriu consumului uman, fapt pentru care întreaga cantitate a fost confiscată, sigilată şi predată, în vederea distrugerii autorizate. Totodată, cantitatea de 200 kg păstrăv a fost confiscată.

“Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înşelăciune, procesarea fără drept de produse obţinute din pescuit şi acvacultură şi deţinerea, comercializarea de peşte fără documente legale de provenienţă”, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Cum ştim dacă peştele e bun

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANP) recomandă să fim precauţi atunci când cumpărăm peşte, deoarece acest aliment este uşor perisabil şi depozitat în locuri neadecvate deoarece poate deveni chiar periculos pentru organism. Peştele proaspăt trebuie întotdeauna păstrat şi expus la comercializare în vase cu gheaţă, parţial acoperit de aceasta.

ANPC oferă sfaturi şi în ceea ce priveşte felul în care putem depista singuri, fără a apela la un laborator de analize, dacă peştele este sau nu bun pentru a fi mâncat. Astfel, un peşte proaspăt are ochii limpezi, curaţi şi bombaţi, nu adânciţi în orbite. Solzii se desprind uşor de pe el, iar gura este închisă. În cazul în care găsiţi la pescării peşte acoperit cu mucus urât mirositor sau branhii sunt de culoare cenuşie sau brună, evitaţi să cumpăraţi alimentul din acel acel loc, deoarece este alterat şi poate reprezenta un pericol pentru sănătate. Totodată, la peştele alterat spinarea este moale, iar atunci când o apeşi cu degetul urma nu dispare.

Nutriţioniştii ne recomandă să optăm pentru peştele proaspăt, în detrimentul celui congelat, deoarece aşa putem controla mai bine calitatea produsului. ”Peştele este alimentul perfect, din punct de vedere nutriţional, dar mare atenţie la prospeţimea lui. Toxiinfecţiile alimentare apărute în cazul în care mâncăm peşte alterat sunt atât de grave încât putem ajunge la urgenţă”.

Aproape 90% din peştele de pe piaţă este importat

Românii consumă chiar şi cu zeci de kilograme peşte mai puţin decât alţi europeni. Principalele oraşe în care se consumă peşte în România sunt Bucureşti, Iaşi, Cluj, Constanţa şi Braşov.

Dacă un român abia dacă mănâncă într-un an puţin peste 4 kilograme de peşte, un spaniol consumă 42 de kilograme de carne de peşte în aceeaşi perioadă, în timp ce un francez mănâncă 35 de kilograme şi un belgian 25 de kilograme de peşte. Islandezii sunt, însă, campioni la acest capitol. Ei consumă anual circa 90 de kilograme de peşte.

Aproape 90% din peştele care ajunge pe piaţa locală provine din import, susţin reprezentanţii Asociaţiei Procesatorilor, Importatorilor, Distribuitorilor şi Comercianţilor de Peşte din România Ro-Fish.

„Doar 13% din necesarul intern provine din România şi 87% din import, iar ca să putem să existăm trebuie susţinut domeniul pescăresc pentru că moare”, a declarat recent Marian Cuzdrioreanu, preşedintele Ro-Fish.

„Cele mai căutate specii de peşte sunt, dintre speciile marine – macroul, heringul, sprotul şi codul – iar dintre speciile de apa dulce, păstrăvul, crapul, carasul şi şalăul. Din categoria preparatelor din peşte se constată o preferinţă crescută pentru salate de icre, marinate şi peşte afumat. Se mai caută peştele viu sau prelucrat în diverse forme – fileuri, rondele, trunchi etc.”, a declarat şi Cătălin Platon, director executiv al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Pescărie „Romfish”

