Atac terorist virtual asupra Muzeului de Istorie Piatra Neamț

Situl internet al Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, aflat la adresa muzeu-neamt.ro, a fost victima unui atac cibernetic din partea unora care s-au identificat drept kurzi irakieni (We are Kurdish-iraqi). Aceștia au preluat controlul asupra adresei menționate anterior și au înlocuit site-ul internet cu o pagină pe care și-a lăsat și o semnătură (HaCked By { ReKaN ErrOr }, și o adresă de email: rekantango889@gmail.com. În centrul paginii rula un videoclip cu un cântec într-o limbă arabă, preluat de pe Youtube, peste care erau suprapuse, intermitent, imagini cu militari. Deasupra zonei de rulare a videoclipului se deplasa următorul text: „* Black Hat Hacker * We are Kurdish-iraqi * Freedom for * Iraq * Syria * Libya * Borma * Palestine * All countries of Muslim *“. De asemenea, în partea de jos a paginii se mai făcea următoarea precizare: „Greetz To: Allah | NeT.Defacer | MuhmmadEmad | hamaminho | Paywand Defacer |“.

Deși poate părea o glumă – în spatele căreia se pot afla niște persoane din țară de la noi sau chiar din județ, nu neapărat așa cum se susține în mesajul transmis – incidentul este cât se poate de serios, din cauză că la mijloc sunt instrumente contemporane ale războiului terorist care pot genera atacuri cibernetice mult mai grave. Probabil Serviciul Român de Informații derulează deja o acțiune de identificare a atacatorilor.

În urma acestui incident, cei care au în administrare site-ul internet al Complexului Muzeal Neamț pot primi o „bilă neagră“ pentru că au avut o vulnerabilitate pe care atacatorii au putut să o exploateze, dar și o „bilă albă“, pentru că au remediat într-un timp relativ scurt problemele. „Eu am fost anunțat în jurul orei 12, am luat legătura cu cel care se ocupă de site, l-am rugat să îl blocheze până vedem ce se întâmplă și cred că în două-trei ore a reușit să îl remedieze. Urmează ca mâine (astăzi – n.red.) să fac o plângere la Poliție. Să vedem dacă există o procedură să facem o astfel de plângere și la SRI“, ne-a precizat Iulian Ghercă, directorul Complexului Muzeal Neamț.

Mihael BALINT