Astăzi, pe scena Târgului de Crăciun: Adamos Band, Amna, Sore

ADAMOS BAND

Trupa “Adamos Band” a luat fiinta in noiembrie 2012 si este alcatuita in totalitate din absolventi si studenti ai Universitatii de Arte „George Enescu” – Iasi.

Aceasta formula este o extensie a formatiei “Adamos Brass”, fanfara infiintata in 2007 de asis. univ. drd. Liviu-Razvan Adamachi si a aparut din dorinta publicului de a se bucura de o diversitate mai mare de genuri muzicale. Desavarsirea artistica a fiecarui membru din Adamos Band face ca aceasta trupa sa ofere o experienta de neuitat oricarui eveniment.

Componenţa trupei “Adamos Band”: Liviu Adamachi (voce-trombon), Ana-Maria Ababei (voce), Marian Avasiloaie, Daniel Popa (trompeta), Marius Ţimpău (chitară), Alexandru Birlenghea (bass), Răzvan Pîrvu (clape) şi Iustin Rusu (percuţie).

AMNA

Cristina Andreea Musat, sub numele de scena AMNA, este o prezenta cu adevarat nonconformista in showbiz-ul autohton. Artista gaseste in permanenta noi modalitati de a se inventa si reinventa, reusind sa isi uimesca continuu publicul.

AMNA si-a demonstrat pasiunea pentru muzica inca din copilarie, cand punea in scena adevarate concerte pentru prieteni si familie. Impulsionata de o energie greu de stapanit, AMNA s-a dedicat studiului muzicii urmand cursuri de pian si lectii de canto la liceul George Enescu. In paralel nu a renuntat insa nici la studiile generale, absolvind liceul bilingv George Cosbuc, Facultatea de Relatii Internationale si un master in Maketing si Negociere in Afaceri.

In muzica sa si in spectacolele vibrand de energie, AMNA isi transpune in totalitate personalitatea. Puternica, implicata si deschisa catre tot ceea ce inseamna nou, AMNA este la inceputul unei povesti care se anunta a fi extrem de captivanta.

Potentialul artisitc i-a fost recunoscut inca de la prima piesa, “Tell Me Why” care s-a bucurat de un succes rasunator pe radiourile nationale si internationale, ocupand primele pozitii in tari ca :Albania, Romania, Polonia, Spania, Argentina, Columbia, Serbia, Grecia, Mexic, Chile, Ecuador ,Albania, Tunisia and Armenia.

SORE, pe numele ei real Sore Mihalache, născută în noiembrie 1989, interpretează muzica dance.

La cinci ani, Sore Mihalache urca pentru prima data pe scena unui festival. La zece ani o imita pe Natalia Oreiro si castiga locul III la concursul “Ploaia stelutelor”, la unsprezece ani facea parte, pentru prima data, dintr-o trupa de fete. ”Dolly” se numea proiectul. Alaturi de alte trei fete, Sore a lansat piese precum “In Weekend”, “Hei, Tarzan, Tarzan”, “Am capul in nori” si “Draga Johnny”.

In 2002 trupa “Dolly” s-a destramat si nimeni n-a mai stiut nimic de cele patru fete. Asta pana intr-o zi din 2009, cand un grup de tineri au inceput sa faca furori la posturile de radio cu piesa “Beautiful Lover”.

Dintre cele patru “Dolly”, numai Sore Mihalache a ramas in prim-plan. Alaturi de doi buni amici, ea a pus bazele proiectului “Crazy Win”.

Timp de un an de zile, noua trupa a cunoscut un succes incredibil cu “Beautiful Lover”. Intre timp, Sore Mihalache s-a remarcat nu doar pe plan profesional, ci si pe plan personal.