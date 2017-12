Astăzi, pe scenă, la Târgul de Crăciun

ALEXANDRA UNGUREANU ŞI CRUSH

Proiectul semnat CRUSH + ALEXANDRA poate fi descris ca o frumoase poveste de dragoste. CRUSH, adica Radu si Sorin, cei doi Feti-frumosi, erau in cautarea ei, Ileana Cosanzeana, vocea frumoasa, care sa puna in valoare muzica de clubb si versurile poetice la care cei doi lucrasera de cativa ani. Alexandra era si ea in cautari, in cautarea unei identitati artistice, care sa se identifice cu personalitatea ei sensibila. Muzele, vazandu-i ca se cauta, ca doua suflete pereche, au facut in asa fel incat sa se gaseasca… intr-un studio de inregistrari. Iar restul este deja istorie.

Crush insemna Radu si Sorin. Cei doi semneaza muzica si versurile majoritatii pieselor de album. Mutati de putina vreme in Bucuresti, Radu si Sorin si-au pus bazele propriului studio, chiar la ei in apartament. Muzica este pasiunea celor doi astfel incat cei doi au petrecut ore in studio pentru a definitiva albumul.

CLASA DE CANTO, MUZICĂ UŞOARĂ

De mai bine de patruzeci de ani la Şcoala Populară de Artă funcţionează şi o clasă destinată celor pasionaţi de muzica uşoară. Iniţial, disciplina Muzică era studiată doar în cadrul cursurilor de canto. De la această catedră au predat profesori precum Ionel Apetrei şi Vasile Vasile. Mai apoi, odată cu apariţia claselor de instrumente, teorie şi solfegii, cursul de muzică a primit o şi mai mare personalitate, astfel apărând clasa de canto. Magistre, ani la rând, au fost Smaranda Ciuhandru şi Nela Frîncu, printre elevii ajunşi pe scenele muzicale ale ţării şi ale lumii numărându-se, printre mulţi, mulţi alţii, interpreţii Angela Ciochină şi Mihai Trăistariu.

Odată cu trecerea în noul mileniu, cursul de canto capătă triplă specializare – cantoclasic-religios, canto muzică uşoară şi canto muzică populară.

Clasa de muzică uşoară a dus mai departe tradiţia calităţii moştenită din trecut, cadre didactice precum Maria Ţifrea, Roxana Apreutesei sau Paula Nicorescu-Ghivirigă făcându-şi pe deplin datoria profesională.

„DO MI DANCE CLUB” ÎN PREMIERĂ LA TÂRGUL DE CRĂCIUN

Tinerii artişti de la „DO MI Dance Club” au pregătit un program muzical special pentru a urca pe scena Târgului de Crăciun la Neamţ. Ei vor putea fi urmăriţi la lucru vineri seară, în a şasea zi a sărbătorii arttistice nemţene.

***

„DO MI Dance Club” s-a infiintat la inceputul lunii septembrie 2009, cu dorinta de a ajuta pe cei din jur sa descopere placerea de a dansa, sa descopere si sa aprofundeze magia culorilor si sunetelor.

Despre misiunea acestuzi club al artelor ne vorbeşte managerul Doina Chelaru: „Ne-am propus sa punem umarul pentru a descoperi in fiecare dansatorul, pictorul, interpretul, cu rabdare, munca sustinuta si entuziasm. Intr-o atmosfera relaxanta atat cei mici, cat si cei mari vor uita cu siguranta de efortul ce-l presupune invatarea si exersarea pasilor de dans, partiturilor, tehnicilor de pictura sau desen. Nimic nu este fortat si fiecare etapa de studiu este conceputa tinand cont de aptitudinile fiecarui cursant si de stadiul in care se afla: incepator, intermediar sau avansat.”

JAZZAPPELLA

Propunand publicului un sound unic, aceasta trupa extrem de originala si-a creat propriile mijloace de expresie muzicala in jazz, pop, muzica de film, jazz classic, precum si in compozitii originale. Membrii trupei au reusit astfel sa impresioneze cu sound-ul lor nu doar pasionatii de muzica, ci si un public mult mai exigent.

Jazzappella îi are în componenţă pe Ana Popescu – soprano Marina Arsene – mezzosoprano Marta Popovici – alto Zoltán András – tenor Teo Manciulea – tenor , Ştefan Voicu (tenor).

Vocile lor devin instrumente magice, care deseneaza forme si culori in

aer, oferind publicului o experienta multi-senzoriala. Energia pe care o transmit prin muzica lor poate fi nu doar auzita si simtita, ci chiar imaginata.

Trupa a ajuns sa atraga atentia publicului national si international si sa fie invitata sa participle la diverse festivaluri de muzica, printre care: Festivalul International „George Enescu”, Festivalul Internationale Jazz de la Alba Iulia, Ziua Mondiala a Iei Romanesti, Festivalul International de Film Transilvania, Festivalul International de Muzica A Cappella de la Girona – Catalunia, unde a cunoscut alte prestigioase trupe a cappella, printre care Vocal Sampling, The Single Singers si altele.

RICORDO CARIA

Ricardo Caria s-a născut în Portugalia, însă de câţiva ani s-a mutat în Arad, iar acum putem spune că este îndrăgostit de România, mai ales că merge să cânte prin mai toate oraşele.

El a venit pentru prima dată în România în anul 2005, când a fost trimis la inaugurarea fabricii „Delphi” din localitatea arădeană Ineu, de firma unde lucra la acea vreme. Ricardo trebuia să petreacă acolo doar zece luni, însă soarta lui a vrut altceva. El s-a îndrăgostit de ţara noastră, deoarece spune că aici oamenii sunt călduroşi, primitori şi că valorile familiale sunt foarte bine păstrate, spre deosebire de alte locuri unde încep să fie neglijate.

Deşi nu este român, a înţeles că mulţi semeni de-ai noştri au nevoie de ajutor şi a început un turneu al concertelor cartiabile. S-a apucat de acest lucru după ce a împresionat juriul la ”Vocea României”.

Tot la Arad, Ricardo şi-a întâlnit şi sufletul pereche. „Am cunoscut o arădeancă frumoasă, pe Alina, cu care m-am şi căsătorit. Am rămas impresionat de căldura cu care am fost primit în sânul familiei sale. Ideea despre valoarea familiei la români avea să îmi fie confirmată încă o dată. Împreună cu Alina avem acum doi copii“, spune Ricardo.