Astăzi, incendiu la Mănăstirea Văratec

Simularea va avea loc începând cu orele 11

Astăzi, începând cu ora 11:00, se va desfăşura un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren cu tema “Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ în cooperare cu alte componente ale sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la producerea unui incendiu la Mănăstirea Varatec, cu extindere la fondul forestier al Ocolului Silvic Bisericesc – Neamț și Ocolul Silvic Tg. Neamţ”.

La acţiune vor participa reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ;

Serviciul de ambulanţă Judeţean Neamţ;

Unitatea de Primiri Urgențe Piatra-Neamț;

Ocolul Silvic Bisericesc Neamţ;

Direcţia Silvică Neamţ – Ocolul Silvic Tg. Neamț;

IGAV- Unitatea Specială de Aviație Iași;

Asociaţia CORP CLUB OFF ROAD Piatra Neamţ;

Direcţia Generală Logistică a MAI și INCAS ”Elie Carafoli”- București;

Mănăstirea Varatec;

C.L.S.U. com. Agapia;

SC APASERV SA-Neamț;

Clubul de Radioamatori „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ.

SCENARIUL EXERCIŢIULUI

1.1. SITUAŢIA OPERATIVĂ GENERALĂ

De la Administraţia Naţională de Meteorologie, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a fost primită avertizarea „COD PORTOCALIU” care comunică faptul că va urma o perioadă de secetă care a început la sfârşitul lunii şi se va accentua, temperaturile vor creşte şi vor ajunge la 38 – 40 0 C până la sfârşitul lunii iulie, afectând majoritatea zonelor din ţară, cele mai afectate fiind cele din zona Moldovei.

Prefectul judeţului a dispus convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă pentru analiza situaţiei şi dispunerea măsurilor care se impun în asigurarea necesarului de apă populaţiei şi prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii şi în special a celor de la fondul forestier, culturi agricole şi vegetaţie uscată.

A fost adoptat prin hotărâre un plan de măsuri care a fost adus la cunoştinţa comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, Direcţiei Agricole Neamţ şi Direcţiei Silvice pentru punere imediată in aplicare.

Pentru prevenirea producerii incendiilor la vegetaţia uscată şi fondul forestier au fost dispuse următoarele măsuri:

Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată şi a pădurilor;

Interzicerea aprinderii focului precum şi arderea vegetaţiei uscate în aproprierea terenurilor cu vegetaţie forestieră, a lanurilor, a depozitelor cu materiale combustibile (furaje)

Amenajarea depozitelor de furaje şi masă lemnoasă cu respectarea strictă a regulilor PSI;

Organizarea de patrule şi intensificarea activităţii acestora pe raza localităţilor în zonele cu risc la incendiu (păduri, depozite, suprafeţe agricole, etc.);

Avertizarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zone împădurite sau în imediata apropiere a acestora asupra necesităţii întăririi măsurilor PSI şi asigurării permanente a rezervelor de apă pentru stingere;

Interzicerea operaţiunilor de reparare şi de alimentare a maşinilor şi utilajelor de exploatare forestieră/agricole în lanuri şi apropierea depozitelor de furaje şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră;

1.2. SITUAŢIA OPERATIVĂ SPECIALĂ

În ziua de 18.07.2018 la orele 11.00, prin sistemul B.R.A.U. „112” Neamţ, dispeceratul unităţii primeşte un anunţ de la un turist aflat în imediata apropiere a Mănăstirii Varatec, despre faptul că în zona Palatului Arhieresc s-a produs un incendiu care s-a propagat cu repeziciune la întreaga construcție.

Numărul apelurilor de urgenţă crește, numeroase persoane observând fumul negru care se ridică din zona Palatului Arhieresc.

Din informaţiile primite, un număr de aproximativ 5 persoane s-au autoevacuat pe platoul din partea de S-V a clădirii, iar personalul civil şi cel monahal încearcă să limiteze efectele incendiului cu mijloacele proprii şi să-şi recupereze bunurile, punându-şi viaţa în pericol.

Curentul electric a fost întrerupt, iar participanţii la trafic(pietonal şi auto) s-au oprit pentru a urmări evoluţia fenomenului, blocând accesul forţelor de intervenţie la fața locului și creând pericolul producerii unor alte accidente.

OBIECTIVELE EXERCIŢIULUI

OBIECTIVE GENERALE

perfecţionarea deprinderilor în punerea în aplicare a Concepţiilor specifice de acțiune;

creşterea calităţii în managementului misiunilor specifice;

antrenarea întregului personal participant în punerea în aplicare a planurilor şi procedurilor de intervenţie;

verificarea veridicităţii informaţiilor cuprinse în registrul de capabilităţi al judeţului Neamţ;

verificarea gradului de pregătire a personalului unităţii pentru executarea acţiunilor de intervenţie în teren muntos, accidentat și alte zone cu acces dificil;

asigurarea conducerii acţiunilor în situaţii complexe, în cooperare cu alte structuri ale Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

pregătirea psihologică a efectivelor şi populaţiei pentru cunoaşterea modului intervenție și de comportare în cazul unor incendii de fond forestier