Asistenții nemțeni care nu au profesat 5 ani sunt chemați la reatestare profesională

Diploma de asistent medical nu-i conferă absolventului drept de liberă practică pe viață. Dacă nu profesează timp de 5 ani, asistentul sau moașa nu-și mai poate exercita profesia decât în cazul în care se adresează Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Neamț, pentru reatestare profesională. Reatestarea profesională constă în efectuarea unui stagiu practic și susținerea unei probe teoretice după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Potrivit OAMMR Neamț, stagiul practic are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat. Pentru cei cu vechime între 3 și 5 ani are durata de o lună, câte 6 ore/zi. Pentru cei cu vechime peste 5 ani are durata de o lună, câte 4 ore/zi. Stagiul practice se va efectua în unități sanitare stabilite de OAMGMAMR, iar punctajul minim la stagiul practic este 7.

Proba teoretică se evidențiază printr-un test-grilă cu 40 de întrebări, punctajul minim de promovare a probei teoretice fiind 7. Întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect. Trebuie subliniat că vor susține proba practică numai cei care promovează stagiului practice.

În caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Taxa de examen este de 100 de lei, dar sunt și alte taxe, care sunt comunicate la secretariatul OAMGMAMR Neamț, la sediul din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Geanina NICORESCU