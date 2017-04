Asistenți medicali și îngrijitori pentru Regatul Marii Britanii

*Se cere cunoașterea limbii engleze *Firma din peninsulă oferă salarii atractive

O firmă italiană vrea să angajeze 60 de lucrători din România, inclusiv din Neamț, în ocupațiile de asistent medical generalist – 20 de posturi și îngrijitor de persoane la domiciliu – 40 de locuri de muncă. Angajatorul străin se numește Ausilium Societa Cooperativa, din localitatea Nove. Locurile de muncă se găsesc în Surrey, respectiv Marea Britanie. Candidații pentru posturile de asistenți medicali trebuie să fie calificați în domeniu, cu sau fără experiență. Se cere vorbirea limbii engleze, la un nivel B1-B2. Salariul primit va fi între 21.909 și 28.462 lire brut pe an, în funcție de experiență. Se mai oferă 10 lire pe oră în timpul cursului IELTS și 13 lire pe oră după obținerea PIN. La toate acestea, firma străină pune la dispoziția angajaților cazare în timpul cursurilor, în schimbul sumei de 400 lire pe lună (inclusiv utilitățile), contravaloarea zborului în Marea Britanie și costurile taxei anuale la NMC. După absolvirea IELTS și PIN, firma mai oferă un bonus de 5%. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată, cu câte 37,5 ore pe săptămână. Persoanele interesate de aceste posturi trebuie să trimită CV-urile în limba engleză cu foto, la adresa de e-mail: ausilium.ro@gmail.com și, pentru informare, la EURES Italia, eures@afolmet.it.

În cazul celor 40 de posturi de îngrijitor de persoane la domiciliu, firma italiană cere studii liceale, cunoștințe informatice, precum și o bună comunicare în limba română și engleză. Nu se cere experiență în domeniu. Candidații pentru aceste posturi trebuie să vorbească bine limba engleză, respectiv la un nivel B1. Locurile de muncă sunt în Marea Britanie, viitorii angajați vor lucra cu persoane vulnerabile, cu dizabilități. Remunerația primită va fi de 7,75 lire brut pe oră. În plus, firma va plăti 25 de lire pe noapte. Contractul va fi pe o perioadă nedeterminată, cu 36 de ore pe săptămână. Se mai oferă 28 de zile de concediu pe an, o săptămână de cursuri gratuite, iar dacă este necesar, firma asigură cazare contra sumei de 400 lire pe lună (inclusiv utilitățile). Se oferă ajutor în obținerea NIN.

V. ANDRIEȘ