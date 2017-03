Aproape zilnic, un nemțean este diagnosticat cu cancer colorectal!

* Anul trecut au fost luate în evidențele oncologilor 219 cazuri de neoplasm la colon * Cancerul colorectal este pe locul II ca incidență printre nemțeni, după cancerul la sân * Nu există un program național de screening pentru cancerul colorectal, așa încât depistarea se face în general contracost și tardiv * La Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț există un singur echipament funcțional pentru colonoscopie, deservit de un singur asistent medical și de patru medici, prin rotație, când timpul le permite * „La privat“, tariful pentru colonoscopie diferă între 200 și 500 de lei

Cancerul colorectal este cel mai răspândit dintre cancerele digestive. Apare în special la pacienții cu vârste de peste 60 de ani, dar în ultima vreme a fost depistat și la pacienți mult mai tineri. După cum ne-a declarat dr. Doinița Vararu, șefa secției Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, cel mai tânăr pacient nemțean abia luat în evidențe are 32 de ani. A venit din Italia convins de medicii de acolo că este sănătos, însă a continuat să aibă simptome care l-au determinat să-și facă și aici un set de analize. Diagnosticul a fost crunt: neoplasm de colon. Statistica Direcției de Sănătate Publică Neamț arată că numărul bolnavilor de cancer colorectal aflați în evidența cabinetului județean de oncologie a ajuns, la finele anului trecut, la 1.587, din care 219 reprezintă cazuri noi depistate în 2016. Cancerul colorectal este pe locul II ca incidență printre nemțeni, după cancerul localizat la sân. Nu mai puțin de 14.238 de nemțeni suferă de diferite tipuri de cancer, 1.724 fiind depistați anul trecut, iar cifrele cresc de la un an la altul, județul Neamț fiind fruntaș în statistica națională.

*Colonoscopia gratuită în spital depinde de gravitatea cazului și de „bătaia“ medicilor pe singurul echipament disponibil

De regulă, pacienții se adresează medicului numai atunci când au simptome: constipație, diaree, stări de anemie, dureri abdominale, poate chiar ocluzie intestinală. Iar medicii descoperă că problema este deja gravă și persoanele respective au cancer colorectal în diverse stadii. Prevenție nu există. Iar depistarea precoce este o pură întâmplare. Pentru că nu există un program de screening pentru acest tip de cancer, poate cel mai umilitor dintre toate, dacă ne gândim că se poate ajunge la a trăi cu „anus contra naturii“ – un orificiu prin abdomen pe unde să poată ieși fecalele, într-o pungă (aplicatoare de stomă).

Dr. Doinița Vararu, medic șef la Oncologia Spitalului Județean, susține ideea implementării unui program național de screening pentru depistarea cancerului de colon. „Pentru că nu se știu cauzele care conduc la acest tip de cancer, este bine ca fiecare să-și verifice starea de sănătate, mai ales cine are sau a avut în familie pe cineva cu această boală. Ar fi tare bine dacă am ști exact care ar fi cauzele cancerului de colon, dar pentru că nu știm, ar trebui să compensăm prin depistare precoce a bolii. Screeningul înseamnă detectarea bolii înaintea apariției semnelor clinice ale bolii, acest lucru fiind deosebit de important, deoarece oferă șansa unui diagnostic precoce, care are un prognostic favorabil. Odată cu apariția simptomelor, este foarte probabil că tumora s-a extins deja sau are metastaze la distanță. Colonoscopia este investigația care oferă datele de care avem nevoie pentru a pune diagnosticul. Nu există screening prin program național, deci nu se poate face gratuit o colonoscopie în scop preventiv. Pacientul beneficiază de această investigație în regim gratuit, în spital, atunci când este deja pus un diagnostic prezumtiv. Chiar și așa, foarte greu reușim să ne programăm pacienții la chirurgie și interniști, pentru că există un singur spațiu în spital unde se poate face colonoscopie, iar programul medicilor este foarte încărcat, mai ales în zilele cu multe operații. Trebuie găsită o posibilitate ca un medic să se ocupe numai de asta“, a opinat dr. Doinița Vararu.

Depistarea prin colonoscopie este o investigație care folosește un tub cu fibre optice și o sursă luminoasă, care poate prelua imagini ale lumenului intestinal și poate identifica diferite anormalități ale mucoasei intestinale. Colonoscopia permite de asemenea preluarea de material biotic de la nivelul leziunilor suspecte.

* Din aprilie, la Spitalul Județean ar putea funcționa încă un laborator pentru colonoscopii

Dr. Silviu Verzea, director medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, nu este străin de această problemă, a imposibilității onorării în timp util a tuturor solicitărilor făcute pentru colonoscopii, în principal în cadrul internărilor de zi. „La nivelul conducerii acestei unități cunoaștem foarte bine situația, eu însumi fiind unul dintre cei patru medici care efectuează colonoscopii. Spre exemplu, am un pacient care va trebui să aștepte o săptămână pentru a-i putea face această investigație, și este un caz fericit. Problema stă așa: în spital avem un singur laborator cu echipament pentru colonoscopii, un singur asistent medical care se ocupă strict de acest sector și patru medici care fac acest tip de investigație, dar care, deși împart același spațiu, nu pot face simultan două investigații. Mai exact, nu se poate face o endoscopie superioară în același timp cu o colonoscopie. Plus că trebuie să ținem cont că se pot ivi oricând urgențe, hemoragii, nu se lucrează doar pe bază de programare, cu bilet de trimitere de la medical de familie sau specialist. Cunoscând foarte bine situația, noi avem în vedere amenajarea a încă unui spațiu pentru endoscopii, la parterul pavilionului medical. Avem echipamentul medical necesar, iar postul de asistent va fi ocupat printr-un concurs, care va avea loc în luna aprilie“, a precizat dr. Verzea.

Colonoscopii „la privat“, între 200 și 500 lei

Deși ecografia, endoscopia digestivă și colonoscopia sunt investigații decontate de CAS pentru asigurații care obțin bilet de trimitere de la medic pe baza unor suspiciuni de boală, mulți pacienți sunt nevoiți să plătească serviciul medical pentru că unitățile private rămân din primele zile ale lunii fără plafon. Tarifele pentru colonoscopii diferă între 200 și 500 de lei, în funcție de cabinetul medical ales și de serviciile pentru care optați, în speță cu sau fără anestezie.

Geanina NICORESCU