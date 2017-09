APROAPE UN MILION DE AVORTURI !

26 septembrie 2017, Ziua mondială a contracepţiei

Neamţ: numărul întreruperilor de sarcină, în creştere.

Ziua Mondială a Contracepţiei, celebrată pe data de 26 septembrie în fiecare an, readuce în prim-plan problema avorturilor. Femeile din Piatra Neamţ care au posibilităţi materiale reduse pot obţine anticoncepţionale în mod gratuit, de la cabinetul de Planning Familial din Policlinică, unde pot beneficia şi de consiliere, zilnic (luni-vineri), între orele 7-14. Cu prilejul Zilei Mondiale a Contracepţiei, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ atrage atenţia asupra importanţei planificării familiale, a cunoaşterii tuturor opţiunilor de utilizare a metodelor contraceptive, pentru prevenirea sarcinilor nedorite. Potrivit DSP Neamţ, datele statistice referitoare la numărul avorturilor înregistrate în judeţ arată, din păcate, o creştere semnificativă, de la un an la altul, cele mai multe întreruperi de sarcină fiind realizate de femei cu vârste cuprinse între 25-29 de ani. Dacă în anul 2014 au fost raportate 812 avorturi, în 2015 numărul lor a fost cu 43 mai mare, iar anul trecut au refuzat şansa la viaţă propriilor lor copii 998 de femei! În primele 6 luni ale acestui an s-au întâmplat, deja, 488 de întreruperi de sarcină. Numărul minorelor, corelat cu cel al tinerelor adulte, de până la 19 ani, care ajung în situaţia de a-şi ucide pruncii din pântece, este, de asemenea, în creştere: 80 în anul 2014, 85 în anul 2015 şi 108 anul trecut. În 2017 au avortat 38 de tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani! În România, conform datelor înregistrate de Institutul Naţional de Sănătate Publică-CNSISP, în perioada 1990 – iunie 2016 s-au înregistrat 925.888 avorturi.

Geanina NICORESCU