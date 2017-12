Aproape 1.300 de nemțeni au primit interdicție de a părăsi țara

În 2016, instanțele de judecată au dispus doar 1.129 astfel de măsuri

De la un an la altul, tot mai mulți nemțeni primesc de la instanțele de judecată măsura de suspendare a dreptului la liberă circulație în străinătate.

“Din numărul total de hotărâri ale instanțelor de judecată, 572 au fost de măsuri preventive, mandate de executare a pedepselor de închisoare, precum și ordine de dare în urmărire a persoanelor care au comis infracțiuni ori au dispărut de la domiciliu. În mare parte, acestea au fost măsurile impuse de către instanțele de judecată, pe care la rândul său, Serviciul de Pașapoarte Neamț are datoria, potrivit legii, de a refuza eliberarea unui nou pașaport sau de a-l retrage pe cel valabil acelei persoane, împotriva căreia s-a dispus măsura de suspendare a dreptului la liberă circulație în străinătate”, ne-a declarat comisarul șef de poliție, Constantin Roman, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în acest an, numărul de măsuri de suspendare impuse de instanțele de judecată a crescut cu 110. În afară de aceste aspecte, conform unor date postate pe site-ul Direcției Generale de Pașapoarte, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice şi temporare se pot depune la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, indiferent de domiciliul sau reşedinţa solicitantului documentului de călătorie. În acest fel s-a eliminat obligativitatea prezentării, în fotocopie, a documentelor care însoţesc cererea de eliberare a paşaportului. În plus, cererile sunt generate în sistem informatic la momentul depunerii la ghişeu a tuturor documentelor necesare şi se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise şi semnătură. La obținerea pașapoartelor temporare pentru minorii sub 14 ani nu este mai este necesară prezența acestora, ci a două foto color 35 x 45 mm. De asemenea, s-a dezvoltat și extins procedura de programare on-line pentru depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple, cu scopul de a elimina cozile și a reduce semnificativ timpul alocat operațiunilor la ghișee. E bine de știut că paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular al României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul. În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, contra cost la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori, după caz, la domiciliul sau la reşedinţa persoanei care a formulat cererea.

V. ANDRIEȘ