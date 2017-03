Apel umanitar Un bolnav din Tămășeni are nevoie de scaun rulant electric

Un bătrân din localitatea Adjudeni, comuna Tămășeni, își târâie cu greu picioarele, afectate de tromboză venoasă profundă. La cel mai mic efort, cheagurile de sânge localizate la nivelul gambei stângi ar putea urca spre plămâni și provoca embolie pulmonară, survenind decesul. Aflat de 9 ani sub tratament, Iosif Magdici a ajuns în situația de a avea nevoie de un scaun rulant.

În baza diagnosticului pus la Spitalul Municipal de Urgență Roman, bătrânul, care își duce traiul dintr-o pensie de 500 de lei, a obținut aprobarea Casei de Asigurări de Sănătate Neamț pentru atribuirea unui fotoliu rulant cu antrenare manuală sau electrică. Prețul de referință suportat de CAS Neamț este de 1.104,44 lei. „La prețul suportat de CAS nu am găsit decât dispozitiv cu manipulare manuală. Dar eu am mari probleme și cu mâinile, cu inima, așa că îmi trebuie un scaun rulant electric. Am găsit la o firmă din Târgu Frumos, care are contract cu Casa de Sănătate, dar am nevoie de diferența de bani, adică îmi mai trebuie 3.000 de lei. Poate se găsesc oameni cu suflet să mă ajute. Altă soluție nu am“, ni s-a plâns Iosif Magdici.

Orice sumă este binevenită pentru acest om bolnav. Cine dorește să-l ajute, îl poate găsi la domiciliu, pe str. Unirii, nr. 378, în comuna Tămășeni, sat Adjudeni, sau îl poate contacta telefonic la numărul 0764.305313.

Geanina NICORESCU