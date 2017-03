„Anul Ion Creangă, 180 ani de la naștere“

* Consiliul Județean Neamț a adoptat proiectul decernării anuale a Premiului Național de Proză „Ion Creangă“

Anul Ion Creangă, dedicat împlinirii a 180 de ani de la nașterea marelui nostru clasic, s-a deschis la Piatra Neamț, prin simpozionul „Ion Creangă la aniversare“, organizat de Reprezentanța Neamț din Filiala Iași, a USR și Societatea Scriitorilor din județul Neamț, marți 28 februarie 2017, ora 15, la Muzeul memorial „Calistrat Hogaș“. Au fost susținute următoarele comunicări: prof. Constantin Tomșa, despre „Ediții ale operei lui Creangă, de la A.D. Xenopol la G. T. Kirileanu“; Lucian Strochi, „Fantasticul și fabulosul, dimensiuni ale basmelor și poveștilor lui Creangă“; Cristian Livescu, „Mari exegeze consacrate vieții și operei lui Creangă, de la N. Iorga la Vasile Lovinescu“. Manifestarea a fost însoțită de o expoziție de carte.

„Se remarcă anul acesta un aflux de manifestări dedicate zilei aniversare a Marelui Humuleștean, care este 1 martie 1837, ne spune cu acest prilej criticul literar Cristian Livescu, președintele SSJN. Și asta pentru că se marchează o cifră rotundă de calendar, dar și datorită impunerii în conștiința publică a datei de naștere, oficial recunoscută de istoria literară, care multă vreme a ezitat în ipoteze. Cert este că mutarea centrului de atenție dinspre data decesului, intens comemorată până acum în luna decembrie, spre data venirii pe lume a scriitorului nemțean, denotă un reviriment de receptare. E de-ajuns să amintim ca argument afluența-record de vizitatori pe care anul trecut a cunoscut-o Muzeul memorial de la Humulești – Târgul Neamț. Ion Creangă rămâne reperul fundamental pentru tradiția și viața culturală a ținutului Neamț, iar aniversarea sa anuală devine mândrie și datorie de onoare. Spre această recunoaștere a obârșiilor lui Ion Creangă, a valorii sale artistice universale, se îndreaptă și propunerea de a consacra la Neamț o sărbătoare cu adevărat reprezentativă, prin decernarea anuală a Marelui Premiu Național de Proză „Ion Creangă“ unui autor român, premiu simetric ca idee și notorietate celui pentru Poezie „Mihai Eminescu“, acordat din 1991 la Botoșani, la fiecare 15 ianuarie, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România. Am aflat cu mare bucurie că proiectul nostru a fost adoptat în unanimitate de Consiliul Județean Neamț, putând fi pus în operă chiar în această primăvară. Am și demarat pregătirile de organizare a festivităților primei ediții. Prozatori contemporani de certă valoare, cu operă importantă la activ, vor deveni, începând din acest an, laureații Marelui Premiu «Ion Creangă» de la Neamț! Iată o faptă culturală care ne situează într-o geografie literară prestigioasă. Ion Creangă merita cu prisosință asemenea omagiu cu larg ecou național, venind să intensifice posteritatea autorului capodoperei «Harap-Alb», basm epopeic care iată, tot în acest an, aniversează 140 de ani de la publicare“.

De menționat că tot în aceste zile se împlinesc 150 de ani de la apariția revistei ieșene de major prestigiu „Convorbiri literare“ (1 martie 1867), publicația Societății culturale „Junimea“, unde Ion Creangă a încredințat tiparului mare parte din scrierile sale. La Iași se desfășoară în numeroase manifestări de evocare.