Animalul găsit mort pe un pod din Alexandru cel Bun, suspectat de turbare

*În ultima perioadă, comuna Alexandru cel Bun este „bântuită“ de tot felul de animale ciudate

După alerta de urs lansată înainte de sărbători în comuna Alexandru cel Bun, după ce un animal agresiv făcuse ravagii în mai multe gospodării, o altă „arătare“ a pus pe jar autoritățile, de astă dată în prima zi din 2017.

„Prima dată am văzut animalul în jurul orei 7 dimineața, când am trecut cu mașina podul de pe râul Bistrița. Apoi, după vreo 4 ore, am revenit să văd despre ce este vorba. La fața locului mai era un cetățean, cu ajutorul căruia am tras cadavrul de pe prima bandă de mers către Bicaz, ca să nu se întâmple vreun accident. Între timp, am sunat și la 112, iar la fața locului au venit reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare, de la Direcția Silvică Neamț și polițiștii din comună. Sincer să fiu, la început m-am speriat când am văzut acest animal ciudat, care nu semăna cu un câine, ci mai degrabă cu un urs, fiindcă avea un cap mare, bot imens și colți foarte mari. Și trebuie să spun că fiara era foarte mare, de culoare maronie și cântărea în jur de 100 de kilograme. Când am găsit-o, avea spume în jurul botului. După ce au ridicat cadavrul și au făcut investigații, cei de la DSVSA Neamț au spus că e vorba despre un câine din rasa Terra Nova“, ne-a declarat Lucian Apetrei, șeful Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Alexandru cel Bun.

Având în vedere că martorii spuneau despre câinele găsit mort că avea spume în jurul botului, reprezentanții DSVSA Neamț nu exclud posibilitatea ca animalul să fi fost turbat și de aceea au prelevat probe pentru analiza specifică de depistare a rabiei. Ieri, la orele după-amiezii, probele încă erau în lucru, iar conducerea DSVSA Neamț, prin Biroul de presă, ne-a transmis că imediat ce laboratorul va da verdictul vom primi un comunicat de presă.

Agentul șef principal Constantin Scripcaru, șeful Postului de Poliție de la Alexandru cel Bun, care a fost prezent la ridicarea cadavrului canin în data de 1 ianuarie 2017, ne-a declarat că animalul nu prezenta urme de violență sau de accident. „Ulterior, am aflat cine este proprietarul câinelui. Omul ne-a spus că și-a căutat câinele, care scăpase din lanț, dar nu l-a mai găsit. Abia după câteva zile a aflat ce s-a întâmplat. Proprietarul ne-a spus că această rasă de câine nu trăiește mai mult de 9 ani și că probabil a murit de bătrânețe. Câinele era o femelă, iar acasă proprietarul mai are un mascul din aceeași rasă“, a precizat agentul șef principal Constantin Scripcaru.

Și Ion Rotaru, primarul comunei Alexandru cel Bun, a fost informat despre caz și ieri aștepta cu sufletul la gură rezultatul analizelor de laborator, un focar de turbare fiind taman ce-i mai lipsea comunității abia scăpate de o problemă majoră.

G. NICORESCU, V. ANDRIEȘ