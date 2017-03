Ani grei de închisoare pentru profesoara care și-a tranșat soțul

Ana Zaharia (65 de ani), romașcana care și-a ucis și tranșat soțul, colonelul Gheorghe Zaharia (69 de ani), a fost condamnată definitivă vineri, 31 martie 2017, de Curtea de Apel Bacău.

Sentința dată de Tribunalul Neamț a fost majorată, după ce magistrații au decis că femeia este vinovată de crima asupra unui membru de familie, o faptă mai gravă decât violența în familie, și profanare de cadavre. Fosta profesoară are acum 17 ani și 8 luni de închisoare, față de 15 ani și 8 luni în primă instanță. În plus, curtea a mai decis să se mențină sechestru asupra întregii sume confiscate de anchetatori la percheziția făcută acasă la inculpată, adică 50.000 lei, astfel că rudele defunctului au pierdut 34.000 lei. Sentința Curții de Apel Bacău nu a modificat cuantumul daunelor pe care inculpata trebuie să le achite moștenitorilor victimei (20.000 lei, 20.000 euro, 10.000 euro, 10.000 euro), plus 4.000 lei la stat drept cheltuieli de judecată.

Cazul fostei profesoare care și-a ucis apoi și-a tranșat soțul a stârnit interesul opiniei publice din toată țara, la aflarea teribilei fapte. În noaptea de 15 septembrie 2015, femeia a plecat cu părți din corpul soțului în trei saci, pe care a vrut să-i arunce undeva, departe de Roman. A ales Iași, s-a îmbarcat într-un autocar, însă șoferul a dat-o jos la Pașcani din cauza mirosului care ieșea din sacii ei. Acolo a luat un taxi și a mers până aproape de piață, unde a coborât și a aruncat sacii la tomberoanele din spatele pieței.

Taximetristul a anunțat poliția, după ce a revenit cu o cursă în zonă și a văzut-o cam în același loc unde o lăsase, dar fără saci. Polițiștii au răscolit perimetrul și într-un final au găsit sacii lângă tomberoanele pieței: conțineau bucăți din cadavrul unui om, dar lipseau organe importante (capul, organele interne, organul sexual). Ulterior, anchetatorii nemțeni au făcut percheziții în garsoniera soților Zaharia și atunci surpriza a fost și mai mare: capul colonelului era ascuns într-o găleată și acoperit cu hârtie, între gunoaiele ,,depozitate“ într-o debara, iar în alt loc au fost găsiți bani ce ar fi fost obținuți din vânzarea unei proprietăți. Găsirea capului victimei a fost un indiciu important, existau urme de lovituri, dar restul părților lipsă a îngreunat stabilirea clară a cauzei morții. Detaliile i-au dus pe anchetatori la ideea tot mai clară că autorul a premeditat și executat totul cu sânge rece, cu precizie. Audierea suspectei nu a adus lămuriri, pentru că profesoara nega totul cu un calm și un control desăvârșite, care au reprezentat alte indicii pentru anchetatori. Nici confruntarea cu imaginile camerelor de supraveghere de pe traseul parcurs de inculpată de la Roman la Pașcani nu a făcut-o pe Ana Zaharia să-și schimbe atitudinea.

După arestarea ei, la o zi de la percheziție, în cursul anchetei acuzata a fost expertizată psihiatric, iar concluzia a fost că femeia are discernământ. (C.I.)