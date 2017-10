Angajări pe bani frumoși în Finlanda

*Remunerația primită va fi între 11,12 euro brut/ oră și 15 euro

*Firma oferă cazare gratuită și lucru într-o echipă prietenoasă

Oferte atrăgătoare în Finlanda, unde în aceste zile se găsesc zeci de posturi vacante pentru români, în diverse meserii, respectiv ospătar, bucătar-șef și ospătar-șef. Toate aceste joburi provin de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES România.

În primul caz, cele 9 slujbe de ospătar sunt disponibile în localitatea Aland Islands, la firma Smakbyn/ Nordiska Matkompaniet Ab. Ca sarcină de serviciu, viitorul lucrător va preia comenzile, va prezenta mâncarea din meniu, va recomanda vinurile și va ajuta clienții pentru plata prin transfer bancar. Firma are vacant un post pentru sezonul de iarnă și alte 8 pentru sezonul de vară. Se cere un an de experiență în domeniu, politețe, rezistență la stres, muncă de calitate și cunoștințe bune de limba engleză. Deținerea permisului de conducere și vorbirea altei limbi constituie un avantaj. Remunerația primită va fi între 11,12 euro brut/ oră și 15 euro brut/ oră. Duminicile vor fi plătite dublu. Se oferă cazare gratuită și lucru într-o echipă prietenoasă. CV-urile model Europass, care vor fi întocmite în limba engleză, se vor trimite la adresa de e-mail: jenny@smakbyn.ax, până la data de 31 octombrie 2017.

A doua ofertă este de bucătar șef în Aland Islands, Finlanda. Acesta, are ca sarcini de serviciu conducerea echipei, va stabili meniurile și programul de lucru. În acest caz, firma oferă un post pentru sezonul de iarnă și alte 8 în timpul verei. Pentru acest job, angajatorul cere un an de experiență anterioară și desfășurarea unei activități de calitate, cunoștințe bune de limba engleză. Firma oferă oleafă de 11,12 euro brut/ oră sau 15 euro brut/ ora. Duminicile vor fi plătite dublu. Firma oferă cazare gratuită și lucru într-o echipă prietenoasă. Primul contract se va desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2017, iar al doilea, în lunile aprilie, mai , iunie, iulie, august și septembrie 2018. CV-urile model Europass, care vor fi întocmite în limba engleză, se vor trimite la adresa de e-mail: jenny@smakbyn.ax, până la data de 31 octombrie 2017.

A treia ofertă este de ospătar-șef, și se găsește în aceeași firmă și localitate. Ca sarcină de serviciu, viitorul angajat va trebui să preia comenzi, să prezinte mâncarea din meniu, să recomande vinurile și să ajute clineții pentru plata prin transfer bancar. Și aici sunt disponibile 8 posturi pentru sezonul de vară și un job pentru cel de iarnă. În rest, sunt aceleași cereri și condiții ca la celelate oferte mai sus-prezentate.

V. ANDRIEȘ