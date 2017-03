Anchetă epidemiologică la o creșă de stat din Piatra Neamț

*Autoritățile sanitare au fost sesizate despre apariția unor cazuri de diaree cu Rotavirus

Direcția de Sănătate Publică Neamț a declanșat o anchetă epidemiologică la Creșa de stat nr. 1 din Piatra Neamț, ca urmare a apariției unor cazuri de infecție digestivă.

Dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt în cadrul DSP Neamț, ne-a declarat că este vorba despre 5 cazuri de diaree cu Rotavirus, cu transmitere de la un copil din afara colectivului, și nu prin intermediul alimentelor din blocul alimentar al creșei. Ancheta epidemiologică a scos la iveală faptul că infecția a fost transmisă de la fratele unui copil care frecventează creșa, copilașul respectiv fiind și el dus la spital cu simptome de grețuri, vărsături și sindrom de deshidratare.

„În cursul zilei de 13 martie, la ora 9.30, conducerea Serviciului pentru educație timpurie antreprenorială Piatra Neamț a informat telefonic compartimentul de medicină școlară și compartimentul de supraveghere și control al bolilor transmisibile din cadrul DSP Neamț că, în cursul zilelor de 10 și 11 martie 2017 s-au internat în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț 5 copii cu tulburări digestive – grețuri, vărsături și sindrom de deshidratare ușoară – proveniți dintr-o creșă din subordine. Menționăm că efectivul creșei este de 100 de copii înscriși. Copiii bolnavi au fost ținuți sub supraveghere și tratați în secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. În acest caz s-a demarat ancheta epidemiologică de către specialiștii compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile cu privire la condițiile apariției acestui eveniment“, a precizat dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt în cadrul DSP Neamț.

Internare în spital, analize la laboratoare din oraș

În secția de Pediatrie au fost internați, în perioada 10-12 martie 2017, copii cu vârste cuprinse între 2 ani și 6 luni și 3 ani și 4 luni.

„În perioada 10-12 martie am avut, sub tratament perfuzabil, mai mulți copii cu boală diareică acută, copii de creșă, dar și de grădiniță. Evoluția copiilor a fost bună sub tratament simptomatic și perfuzii de rehidratare. Diagnosticul de externare al acestor copii a fost boală diareică acută, sindrom de deshidratare. Nu aș putea preciza dacă a fost diaree cu Rotavirus, pentru că unii părinți au mers la laboratoare din oraș pentru analize mai complexe și nu știu rezultatele“, ne-a declarat dr. Suzana Constantinescu, șefa secției Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

DSP-ul, însă, știe. Cel puțin așa rezultă din comunicatul emis pe acest subiect, în care ne-au fost transmise detalii privind definiția diareii cu Rotavirus, simptomatologia și calea de transmitere.

Diareea cu Rotavirus este o boala infecțioasă acută determinată de virusurile rotavirale, manifestată prin diaree apoasă, vărsături, febră ușoară și deshidratare, caracterizată prin grade de severitate variabile, de la forme ușoare spre severe.

Este prezentă mai frecvent la sugari și copiii mici, care pot prezenta un risc crescut de deces prin deshidratare. Copii cu vârsta între 6 luni și 5 ani sunt cei mai vulnerabili pentru această infecție. Până la vârsta de 5 ani aproape fiecare copil din lume este infectat cu rotavirus cel puțin o dată.

Nou-născuții par a fi protejați de boala rotavirală. Epidemii neonatale cu Rotavirus (virusul a fost găsit în probe de scaun) s-au manifestat cu simptome moderate, iar mulți dintre copii au fost asimptomatici.

Sugarii alimentați la sân, prin rolul protectiv al anticorpilor materni din colostru și laptele de mamă, sunt mai puțin vulnerabili la infecția cu Rotavirus.

Rezervorul (sursa) de virus: bolnavii și purtătorii de virus asimptomatici pot transmite virusul. În ziua a 3-a și a 4-a excreția este maximă, putând persista până în a 28-a zi.

Calea de transmitere este orală, prin contaminarea mâinilor, suprafețelor și obiectelor sau prin consum de apă contaminată. Fecalele unei persoane infectate conțin mai mult de 10 trilioane de particule infectante/gram, din care doar 10–100 din acestea sunt responsabile de transmiterea infecției la alte persoane. Contagiozitatea este foarte mare în colectivitățile de copii. Incubația este de 1 -3 zile. Măsurile de igienă personală și de alimentație reduc riscul transmiterii bolii (spălatul mâinilor, izolare).

Anchetă epidemiologică cu recomandări

La Creșa nr. 1 din Piatra Neamț, în cadrul anchetei epidemiologice derulate de DSP Neamț, echipele de specialiști au recomandat dezinfecția generală a unității, întreținerea curățeniei și dezinfecția tuturor suprafețelor bucătăriei (paviment, mese de lucru, utilaje, veselă, tacâmuri etc.) și ale tuturor spațiilor (săli de grupă, dormitoare, grupuri sanitare), spălarea atentă a recipientelor în care se realizează prepararea și păstrarea alimentelor. De asemenea, personalul din unitate a primit recomandarea de a efectua triajul epidemiologic zilnic al copiilor, cu izolarea și tratarea în spital a suspecților și bolnavilor. Niciun cuvânt, însă, despre eventuale măsuri luate la grădinița frecventată de copilul care a transmis, de fapt, boala.

