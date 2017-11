Amplă campanie de prevenire şi combatere a maltratării celor mici Zilnic, în Neamţ sunt abuzaţi sexual, în medie, 3 copii

„Ei nu pot opri abuzurile! NOI PUTEM!“ Sună la 0233.983

Statistică de groază în judeţul Neamţ. Aproape 500 de copii au fost maltrataţi într, un record alarmant înregistrat, în septembrie, de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ. Zilnic, în judeţul nostru sunt abuzaţi sexual, în medie, 3 copii, iar alţi 4 suportă bătăi crunte. DGASPC Neamţ roagă pe toţi cei care sunt martori la asemenea orori să semnaleze abuzurile la numărul de telefon 0233.983. În acest context, DGASPC Neamț, în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii – Filiala Neamț, lansează campania „Ei nu pot opri abuzurile! NOI PUTEM!“ care are ca obiectiv realizarea unor acțiuni de informare și conștientizare care să conducă la reducerea numărului de cazuri de maltratare a copilului. Campania are loc în contextul în care pe data de 19 noiembrie se serbează Ziua Internaţională împotriva abuzului şi violenţei asupra copilului iar pe 20 noiembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Campania va consta în activități de informare și educare susținute de specialiștii Direcției în cât mai multe școli și grădinițe din județ. De asemenea, se dorește implicarea directă și reactivă a cadrelor didactice iar în subsidiar vor beneficia de informații și părinții. Campania își mai propune să implice și alți membri ai comunităților, de la reprezentanții Bisericii, până la asistenții sociali de la nivelul primăriilor. DGASPC Neamț va pune la dispoziția tuturor unităților de învățământ o serie de resurse educaționale ce pot fi utilizate la clasă pe tema respectării drepturilor copilului și a prevenirii abuzurilor. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, în judeţul Neamţ s-au înregistrat 494 de cazuri de maltratare dintre care 24 s-au soluționat cu preluarea copiilor în regim de urgență din familiile acestora. Subliniem câ în tot anul 2016 au fost victima abuzurilor 642 de copii, 37 ajungând în centre sau la asistenți maternali iar în 2015 au fost 648 de cazuri de abuz. „Cazurile de abuz asupra copiilor sunt numeroase și ajung în atenția noastră tardiv, după ce au fost comise, noi încercând să pansăm «rănile» sufletești ale copilului și având grijă ca acesta să fie în siguranță. Pentru a diminua sau chiar eradica fenomenul credem că este nevoie de educație timpurie a copiilor pentru a fi învățați să nu devină victime și este necesară implicarea cadrelor didactice și a altor actori sociali pentru a recunoaște stadiile incipiente ale abuzului și a le semnala de urgență“, a declarat Cristina Păvăluță, directorul general al DGASPC Neamț. Potrivit reprezentanţilor DGASPC Neamţ, care au analizat îndeaproape fenomenului, cauzele principale care duc la abuzuri sunt lipsa de educație, consumul de alcool, lipsa valorilor morale, sărăcia, abundența de materiale pornografice în mass-media și în mediul virtual, legislația incompletă sau prea blândă cu agresorii dar și cu familiile care își abuzează copiii. DGASPC Neamţ roagă pe toţi cei care bănuiesc că un copil este sau a fost victima unui abuz, să acţioneze imediat pentru a afla cine este făptuitorul, dar cu calm, fără a speria copilul. Informaţiile se obţin printr-o discuţie liniştită, nu sub forma unui interogatoriu, şi este foarte important ca imediat să fie anunţate autorităţile. Telefonul DGASPC Neamț- 0233.983 este apelabil non-stop și veți primi sprijin și îndrumare.

Geanina NICORESCU