Amicaluri tari pentru juniorii lui Gabi Rădulescu

Cele două formații de la LPS Piatra Neamț, juniori sub 17 ani și juniori sub 16 ani, pregătite de profesorul Gabriel Rădulescu, au încheiat miercuri un ciclu de 4 săptămâni de pregătiri pe plan local, după ce și-au reluat antrenamentele pe data de 11 ianuarie. În această perioadă, sportivii născuți în anii 2000, respectiv 2001-2002, s-au antrenat doar la Piatra Neamț, atât fizic, cât și tehnico-tactic, în vederea pregătirii părți a doua a campionatului național rezervat juniorilor B, care se va produce pe data de 14 martie. Antrenorul Gabi Rădulescu a avut în această perioadă toți jucătorii la antrenamente, toți au răspuns cerințelor impuse, iar de săptămâna viitoare vor începe și seria partidelor de verificare. La mijlocul săptămânii viitoare, juniorii U17 și U16 de la LPS Piatra Neamț, vor susține două meciuri amicale destul de tari, la Odorheiu Secuiesc, cu formațiile similare ale clubului Celta Brașov. După aceste partide, juniorii pietreni vor merge pentru două zile la Cluj Napoca, unde vor juca alte două meciuri puternice cu echipele de la Ardealul Cluj, liderul seriei vest, în campionatul de elită al juniorilor B. După revenirea în localitate și până la debutul în partea a doua a sezonului, LPS Piatra Neamț va mai avea alte două jocuri test cu formațiile U19 și U17 ale Academiei Miercurea Ciuc.

Profesorul Gabriel Rădulescu pregătește fotbaliști din două generații la LPS Piatra Neamț, o parte dintre aceștia evoluează în campionatul juniorilor B, iar cei mai mici joacă și pentru formația sub 15 ani a liceului, în campionatul juniorilor C, unde există o colaborare foarte bună cu profesorul Răzvan Lupu. Lotul echipei sub 17 ani de la LPS Piatra Neamț, adică copii născuți în anul 2000, este format din Florea – Andreș, Toma, Sârbie, Pântea, Hodorogea, Monoranu, Rusu, Strâmbei, Agafiței, Curpăn, Olteanu, Burghelea și Iorga, iar cel sub 16 ani, născuți în anii 2001-2002, îi are în componență pe Donia – Ilie, Olteanu, Gârneață, Vâlea, Muftuoglu, Moroșanu, Matei, Dumitru, Tudurache, Ungureanu, Hurdubei, Misăilă și Cocean. „A fost o perioadă de pregătire foarte bună pentru noi, și până acum ne-am atins tot ceea ce ne-am stabilit. Băieții au fost receptivi, și așa cum îi știu, nu au făcut risipă de efort la antrenamente. Este cea mai grea perioadă de pregătire din an, dar sunt mulțumit că până acum nu avem probleme cu accidentările. Ne pregătim în continuare pe plan local, iar de săptămâna viitoare începem și jocurile amicale cu o serie de formații ale unor academii sau cluburi private, importante din țară. Sperăm ca din aceste meciuri să acumulăm cât mai mult, să facem jocuri cât mai bune și de ce nu să obținem și victorii. Vrem să ajungem la o formă sportivă foarte bună, așa cum eram la finele primei părți a campionatului și să începem meciurile din 2017 cu dreptul. Obiectivul nostru major este clasarea în primele două locuri și implicit calificarea la turneul zonal, așa cum ne dorim și cu juniorii C ai colegului Răzvan Lupu, cu care am o colaborare foarte bună. După 4 săptămânii de pregătiri locale, urmează așadar o altă perioadă importantă pentru noi, din care sperăm să ieșim cât mai bine“, a declarat profesorul Gabi Rădulescu.

Juniorii B pietreni au încheiat prima parte a campionatului pe poziția a doua în clasament, cu un total de 50 de puncte, la două lungimi în spatele liderului, Atletico Vaslui. Elevii lui Gabi Rădulescu au încheiat turul cu un succes, 2-1 pe terenul celor de la LPS Vaslui, și vor susține primul meci oficial din noul an, pe 14 martie, acasă cu AFC Botoșani. Primele două clasate din cele 10 serii se califică direct la turneul zonal.

Ilie și Matei pot juca sub tricolor

Doi dintre componenții echipei sub 16 ani de la LPS Piatra Neamț, fundașul Matei Ilie și mijlocașul Marius Matei, au șanse mari să facă parte din lotul naționalei sub 15 ani a României, care în perioada 16-23 februarie se va pregăti la Piatra Neamț. Selecționerul Costel Enache va stabili în aceste zile lotul de 23 de jucători al naționalei U15, care se vor antrena pe stadionul Municipal și care vor susține două partide amicale cu selecționata similară a republicii Moldova. Matei Ilie și Marius Matei au 14 ani, sunt jucători la LPS, și lucrează din 2008 cu antrenorul Gabi Rădulescu.

„Așteptăm decizia lui Costel Enache pentru a ști dacă jucătorii noștri vor face parte din lotul U15. Dacă va fi așa, pentru Ilie și Matei ar reprezenta o confirmare a muncii depuse. Sunt jucători de perspectivă, ei au trecut de selecția finală, și sperăm să facă parte din lot. Îi cunosc foarte bine pe amândoi și mi-aș dori să confirme și să auzim și pe viitor de ei la un nivel cât mai înalt“, a spus antrenorul Gabi Rădulescu.

România U15, pregătită de selecționerul pietrean Costel Enache, va disputa partidele cu echipa similară a Moldovei în zilele de 21, respectiv 23 februarie.

Cristi Botezatu, convocat la naționala U17

Cristi Botezatu, fostul jucător de la LPS Piatra Neamț, a primit zilele acestea o convocare la lotul național al României sub 17 ani. Sportivul descoperit și crescut de antrenorul Gabi Rădulescu a plecat în vara anului trecut la Centrul de Excelență de la Târgu Mureș și a fost selectat de antrenorul Sorin Colceag în lotul național U17, care în luna februarie va întreprinde un turneu în Spania. Cristi Botezatu trebuie să se prezinte pe 8 februarie la reunirea lotului de la Buftea, după care tricolorii vor pleca în peninsula Iberică, unde vor susține două partide test cu Irlanda și Ungaria.

„Mă bucur foarte mult pentru convocarea lui Cristi Botezatu, un jucător cu mult talent, modest, și cu perspective frumoase. Sper ca această convocare să-i priască și să reușească. M-a anunțat zilele acestea de chemarea la lot și era foarte bucuros. Îi țin pumnii și vreau să confirme sub tricolor“, a precizat profesorul Gabi Rădulescu.

Volei

Unic vrea spectacol până la final

Așa cum vă informam în ediția de ieri, voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au avut un început de 2017 perfect, cu două victorii din tot atâtea meciuri, care le-au urcat din nou pe locul 6 în clasament. În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul, sportivele, antrenorii și oficialii pietreni și-au propus să facă spectacol până la final. Entuziasmat de jocul echipei în primele două etape, președintele de onoare Vasile Ouatu vrea să încheie onorabil această ediție de campionat, care are șanse foarte mari să fie ultima din istoria de 52 de ani a clubului. Motivul: din cauza datoriilor financiare, a lipsei de finanțare de către autorități și a faptului că are interzis la transferări din străinătate, clubul nu mai poate continua în sportul de performanță. „Dacă murim, vrem să murim frumos și să lăsăm o impresie și o amintire frumoasă. E mare păcat ca un club care în 2015 a sărbătorit 50 de ani de la înființare să dispară așa de-o dată, dar asta e situația în care s-a ajuns. Oricum, ne-am propus ca până la finele campionatului să facem în continuare spectacol, așa cum am făcut-o și în primele două jocuri din 2017, în special în cel de acasă cu CSM Lugoj. Toată lumea din țară se miră cum o formație cu doar 7 jucătoare poate evolua în acest fel și se poate afla în clasament în fața unor echipe care au bugete de două sau de trei ori mai mare. Iată că și în aceste vremuri grele pentru noi, știm să rămânem acolo sus, să obținem rezultate pozitive și să mulțumim numeroșii noștri suporteri, care și la jocul cu Lugoj au venit în număr foarte mare. Pentru ei, pentru oraș și pentru sportul din județ vrem să jucăm și să ieșim cu fruntea sus din sala de sport“, a declarat oficialul de la VC Unic.

Sâmbătă, fetele de la Unic vor evolua în campionat, pe teren propriu cu SCM Pitești, în etapa a 16-a stagională.