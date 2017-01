Alexandru Ichim și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

Fostul fundaș de la FC Ceahlăul Alexandru Ichim și-a reziliat, joi, pe cale amiabilă, contractul pe care îl avea cu formația de primă ligă FC Botoșani. Jucătorul de 27 de ani a fost anunțat de conducerea clubului că nu mai intră în planurile antrenorului Leo Grozavu pentru partea a doua a sezonului, s-a despărțit de colegi la reunirea lotului de joi, iar în aceste zile se află acasă la Piatra Neamț. Ichim a semnat cu FC Botoșani în iarna lui 2016, iar pe parcursul unui an de zile a avut destul de multe aparții în primul 11-zece, atât în returul sezonului trecut, cât și în turul actualului campionat.

„Pentru mine, experiența la FC Botoșani a fost una plăcută, foarte bună, dar și utilă în același rând. Am întâlnit un colectiv extraordinar, băieți de caracter, care m-au primit foarte bine și cu care m-am înțeles excelent. Îmi pare rău că m-am despărțit de ei, dar nu avem ce face, mergem înainte“, a declarat fotbalistul care, timp de 9 ani de zile, a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț.

FC Botoșani a fost prima experiență străină pentru Alexandru Ichim, după perioada petrecută la FC Ceahlăul, iar în acest moment are oferte de la mai multe formații din campionatul intern. „S-au interesat de mine mai multe cluburi, dar deocamdată nu este nimic concret. Când voi semna, atunci se va ști și numele clubului unde voi merge. Deocamdată sunt acasă și analizez“, a mai spus Alexandru Ichim.

Handbal

CSM Roman deschide anul la Cisnădie

Handbalistele de la CSM Roman vor susține duminică primul meci oficial din 2017, în deplasare cu Măgura Cisnădie, din etapa a 12-a a Ligii Naționale, penultima a turului. Competiția feminină s-a întrerupt de la jumătatea lui noiembrie anul trecut, pentru o serie de partide ale echipei naționale, și se va relua în acest week-end, când sunt programate meciurile penultimei etape din tur. Formația lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr va avea o misiune destul de grea în deplasarea de la Cisnădie, unde va întâlni un adversar care arată mult mai bine decât în stagiunea trecută, când a promovat în Liga Națională. Măgura a avut o campanie de achiziții destul de importantă în vară, iar rezultatele nu au întârziat să apară, gruparea sibiană reușind o serie de victorii în fața unor echipe de top, cum ar fi Corona Brașov. Pe teren propriu, trupa lui Alexandru Weber este destul de bună, din cele 5 jocuri disputate, obținând 3 victorii și două eșecuri. Surprinzător însă, la ultimul duel pe teren propriu, ardelencele au cedat cu 19-20 în fața celor de la Danubius Galați. Măgura are și probleme de lot înaintea duelului cu romașcancele, 3 jucătoare, Roxana Gatzel, Ionela Goran și Ioana Apetrei, fiind accidentate, iar în pauza competițională clubul a renunțat la Alina Czeczi, Alina Horjea și Cătălina Cioaric. Gruparea din Cisnădie a achiziționat-o în schimb pe Larissa Inae da Silva, o extremă dreapta de 22 de ani, componentă a naționalei de tineret a Braziliei.

„Am folosit pauza competițională pentru a ne pregăti cât mai bine. Ne așteaptă un joc extrem de greu cu formația din Roman, dar sperăm să ne descurcăm cât mai bine și să ne alegem cu punctele“, a declarat principalul de la Măgura, Alexandru Weber.

De partea cealaltă, în tabăra romașcană predomină optimismul după ultimele rezultate pozitive din campionat, dar și cele din partidele de verificare susținute în pauza dintre ani. La oaspeți nu sunt probleme de lot, singura problemă fiind aceea că o parte din sportive sunt afectate de virozele respiratorii din această perioadă. CSM Roman a câștigat ultimul meci oficial din campionat, 30-22 acasă cu HCM Râmnicu Vâlcea, și se află pe locul 6 în clasament, cu 15 puncte. De partea cealaltă, Măgura a pierdut runda trecută, 19-24 pe terenul celor de la Zalău, și este pe poziția a noua, cu 13 puncte. Formația din Roman are un bilanț perfect în duelurile cu trupa din Cisnădie, câștigând ambele confruntări din sezonul trecut, 30-19 la Roman, respectiv 33-30, la Cisnădie.

„Important pentru noi e faptul că nu avem probleme de efectiv și sunt optimist că până la ora partidei, toate jucătoarele vor fi apte 100%. Este un meci greu, știm ce joacă Măgura pe teren propriu, dar avem un lot valoros și sperăm să continuăm pe aceeiași linie“, a declarat antrenorul Gheorghe Covaciu.

Confruntarea dintre Măgura și CSM Roman se joacă duminică, de la ora 18, și va fi arbitrată de cuplul Stark-Ștefan, din București și Prahova.

Celelalte jocuri ale etapei a 12-a sunt: Corona Brașov – Universitatea Cluj, HCM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Brăila, CSM Bistrița – HC Zalău, Cetate Deva – CSM Craiova, Unirea Slobozia – Danubius Galați, iar CSM București va sta.

Primul meci oficial din 2017 în Liga Națională feminină s-a jucat joi seară la București, acolo unde CSM s-a impus cu 32-25 în fața celor de la Unirea Slobozia, într-un joc restanță din etapa cu numărul 11.

Handbal

HCF Piatra Neamț află astăzi dacă joacă la București

Duminică ar trebui să se reia și campionatul în divizia A de handbal feminin, cu meciurile din runda a zecea, întrerupt la jumătatea lunii februarie datorită unor acțiuni ale reprezentativelor naționale. În această etapă, HCF Piatra Neamț trebuie să joace în deplasare cu Spartac București, însă până la această oră nu se știe dacă această partidă, dar și celelalte, vor avea loc. Federația nu a luat deocamdată nicio decizie pentru când se va relua campionatul la divizia A și va anunța astăzi cluburile din cele două serii, dacă partidele vor avea loc sau nu. Un motiv important pentru amânare îl reprezintă condițiile meteo de afară, cantitățile mari de zăpadă care au căzut în ultimele 48 de ore, care au făcut ca o serie de drumuri din țară să fie impracticabile. Un tronson de drum pe care nu se poate circula în această perioadă este și cel dintre Râmnicu Sărat și Urziceni, exact pe unde ar trebui să efectueze deplasarea în capitală și fetele de la HCF.

„Federația ne va anunța astăzi dacă se joacă sau nu, deocamdată nu știm nimic. Mai e și problema stării drumurilor. Noi ar trebui să plecăm astăzi pentru jocul cu Spartac, dar așteptăm decizia federației. Suntem pregătiți pentru acest meci, dar nu știm dacă îl vom disputa“, a declarat Dan Valentin, antrenorul de la HCF Piatra Neamț.

Dacă se joacă, fetele de la HCF sunt favorite la victorie pe terenul celor de la Spartac, o grupare pe care a învins-o constant în ultimii ani, atât în deplasare cât și pe teren propriu. HCF se află în acest moment pe locul 7 în clasament, cu 13 puncte, în timp ce gazdele de la București sunt pe 12, cu 3 puncte. Jocul din capitală este programat pentru ziua de duminică, de la ora 12.30, în sala Rapid, și va fi condus de cuplul Gheșoiu-Tănăsescu din Prahova.

Celelalte partide ale etapei sunt: CNOT Iași – Neptun Constanța, Știința Bacău – CSU Târgoviște, CSM II București – Șc. 181 București, SCM Pitești – Dinamo București, Activ Plopeni – Rapid București și Știința București – CS Buzău.

„Sportul nu se poate face de pe o zi pe alta“

La fel ca și celelalte formații din municipiul Piatra Neamț, nici echipa feminină de handbal, HCF Piatra Neamț, nu stă deloc bine din punct de vedere financiar, acum la început de an. Gruparea pietreană s-a chinuit în prima parte a sezonului, în ceea ce privește banii, iar premisele nu sunt dintre cele mai pozitive nici acum la început de 2017. Clubul a găsit cu greu banii necesari de deplasări, dar și cei pentru a asigura cheltuielile la partidele de pe teren propriu, iar salariile sportivelor sunt foarte mici.

Antrenorul Dan Valentin nu are motive de prea mult optimism, acum la început de an, dar speră ca situația să se redreseze. „Este foarte greu să faci sport de pe o zi pe alta. Fiecare își propune anumite ținte, anumite obiective, care se obțin într-un ciclu mai mare, nu așa de azi pe mâine. Situația economică este una dificilă, iar de aici și sportul are de suferit. Și noi suntem în aceiași situație, în tur a trebuit de mai multe ori să mă împrumut pentru a onora jocurile din campionat, iar în această pauză nu s-a schimbat nimic. Sperăm ca autoritățile locale și județene să fie și mai mult alături de noi, să ne sprijine, pentru că altfel vom vorbi despre sportul pietrean, la nivel de echipe, doar la trecut“.