ALDE creşte şi mai ia şi de la alte partide

„Am lângă mine pe dl Rusu Costel, consilier din Ţibucani, a spus ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele ALDE Neamţ, Ion Asaftei, prezentând noua achiziţie a partidului. „Am candidat în 2016 sub sigla unui alt partid, , am fost viceprimar, am rămas consilier. Am decis să mă mut la partidul ALDE pentru că luptă mai mult îndeaproape cu cetăţeanul”, a spus consilierul care a precizat că provine dintr-o familie de ţărani şi este administrator la o firmă care are un magazin în Ţibucani. „Sunt conştient şi îmi asum responsabilitatea că pot pierde calitatea de consilier local”, a spus Rusu, care a provenit de la Partidului România Unită. Referindu-se la creşterea partidului în ultimele sondaje realizate de Institutul Avangarde în şapte judeţe, Asaftei a precizat că „este o realitate de netăgăduit: consolidarea ALDE, creşterea formaţiunii în sondaje. În mai multe judeţe ALDE a depăşit PNL, în altele, se apropie de PSD”. De exemplu, la Bacău – 24%, Dâmboviţa- 25%, Iaşi- 16%, Suceva 24%. „Media în cele 7 judeţe situează ALDE peste 20%, în timp ce PNL are 19%. ALDE este singurul partid care a crescut în sondaje după decembrie 2016. Această creştere nu se bazează pe voturile PSD, ci este vorba despre opţiunea pe care electoratul liberal o are pentru un partid autentic liberal, spre ALDE, pentru că aici îşi văd, în ultimă instanţă, interesele şi nevoile rezolvate. Deci, electoratul liberal şi de centru dreapta simte nevoia de un partid liberal autentic, puternic. Este, dacă vreţi şi un omagiu pe care liberalii români îl aduc brătienilor, liberalismului românesc. Ce se întîmplă cu acest amestec bizar PNL-PDL, liberalismul nu mai poate fi reprezentat decât de ALDE. Cât despre ruperea coaliţiei cu PSD, Asaftei a precizat că sunt minciuni sfruntate, puse într-un şablon: această coaliţie este solidă, puternică, stă pe picioarele ei, nu o mişcă nimic deocamdată. Sunt unii strategi care spun că acest program de guvernare va fi realizat şi în mod categoric lucrurile sunt acceptate în cadrul coaliţiei şi vor avea un sfârşit pozitiv. Ca orice coaliţie, mai apar şi discuţii, sunt şi puncte diferite dar nu sunt ireconciliabile. Le spunem zvonacilor să nu mai ducă grija coaliţiei, noi vom duce acest program la bun sfârşit”, a precizat Asaftei în conferinţa de presă.

M.O.T.