Alba Blaj și Arcada Galați au cucerit Cupa României la Piatra Neamț

Alba Blaj și Arcada Galați sunt performerele ediției 2016-2017 în Cupa României, după ce și-au adjudecat trofeele puse în joc, duminică la sala Polivalentă din Piatra Neamț. Formația din Blaj a cucerit Cupa României la feminin, iar Arcada Galați la masculin, aceasta din urmă aflându-se la primul trofeu obținut din istoria clubului.

Alba Blaj – Știința Bacău 3-0 (14, 17, 19)

Atmosferă frumoasă și de sărbătoare, duminică la sala Polivalentă din Piatra Neamț, acolo unde s-au desfășurat finalele Cupei României la volei feminin și la volei masculin. Organizatorii evenimentului au pregătit foarte bine cele două partide, care s-au bucurat de prezența a numeroși suporteri în tribune, inclusiv veniți din orașele echipelor participante. Primele care au deschis duminica voleibalistică la Piatra Neamț au fost fetele de la Alba Blaj și Știința Bacău. Alba Blaj a cucerit eventul în sezonul 2016-2017. După ce au cucerit lejer campionatul, voleibalistele de la Blaj s-au impus duminică, la Piatra Neamț, și în finala Cupei României, după ce au trecut cu 3-0 de Știința Bacău. Formația ardeleană, care domină voleiul feminin românesc de câțiva ani încoace, era favorită la victorie în duelul cu fetele de la Bacău și au câștigat în cele din urmă în minim de seturi. Elevele lui Florin Grapă s-au luptat, au încercat să rămână aproape de adversar, dar la final s-au văzut învinse. S-a terminat 3-0 pentru Alba Blaj, pe seturi la 14, 17 și 19, care și-a adăugat astfel în vitrină un nou trofeu național.

Echipa din Blaj va reprezenta România în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, în timp ce Știința Bacău va juca în Cupa Challenge. După ce a cucerit ultimele 3 titluri naționale, gruparea pregătită de Darko Zakoc și-a trecut în palmares primul trofeu al Cupei României.

„O victorie pe care ne-am dorit-o și un trofeu ce ne lipsea completează un an perfect pentru Alba Blaj. Echipa noastră face istorie, în acest sezon am realizat maxim ce se putea în stagiunea internă. Suntem prima echipă din Alba și din Transilvania care realizează un event la volei feminin. Este o performanță extraordinară și cu siguranță nu realizăm în aceste momente cât de mult înseamnă pentru sportul din Alba ceea ce am reușit noi în ediția 2016-2017“, a declarat președintele clubului din Blaj, Sergiu Ștefănescu.

Alba a început finala de duminică cu Antonijevic – Salaoru, Ninkovic, Rodrigues, Markevich, Onyejekwe și Vujovic – libero, iar pe parcurs au mai intrat Grbac, Djuric, Lazic, Kramer și Berdilă.

De partea cealaltă, Știința le-a avut pe teren pe Zburova – Perovic, Faleș, Otasevic, Cazacu, Rogojinaru și Albu – libero, iar ulterior au mai intrat Miclea, Radu, Bălțatu și Manu – libero.

Arcada Galați – Municipal Zalău 3-0 (18, 22, 21)

Arcada Galați a triumfat în finala masculină, acolo unde s-a impus destul de lejer cu 3-0 în fața lui Municipal Zalău, formație care în urmă cu 3 zile a cucerit titlul național. De altfel, cele două finaliste din cupă s-au întâlnit joi la Zalău, atunci când sălăjenii au câștigat destul de clar cu 3-0. De această dată, la Polivalenta din Piatra Neamț, voleibaliștii de la Arcada au evoluat mult mai bine, au fost superiori la toate capitolele și au câștigat în cele din urmă în minim de seturi, la 18, 22, 21. Cupa României este primul trofeu din istoria clubului gălățean, care va reprezenta țara noastră în viitoarea ediție a Cupei CEV. De partea cealaltă, Municipal Zalău va juca în Liga Campionilor, după ce a câștigat ultima ediție de campionat a diviziei A1.

Fotbal

Victorie normală pentru lider

Zorile Urecheni – CSM Ceahlăul 0-4 (0-2)

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au obținut o nouă victorie în campionat, după 4-0, duminică în deplasare cu Zorile Urecheni, în etapa a 14-a a seriei a doua din liga a cincea. Elevii lui Șteț, Avădanei, Chertic și Anton și-au respectat blazonul de favoriți în acest duel cu gruparea din Urecheni și s-au impus la final cu 4-0, după un meci pe care l-au controlat de la un capăt la altul. Cu toate acestea, trupa gazdă a pus și ea ceva probleme adversarului, a avut o bară pe final, dar și două șuturi destul de periculoase, scoase greu de portarul Chiruță.

Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 3, când au avut o acțiune pe partea stângă, mingea a ajuns în careu, iar un fotbalist de la Urecheni a marcat în proprie poartă. 2-0 s-a făcut în minutul 10, atunci când Vasile a fost faultat în careu, iar Zaharia a transformat de la punctul cu var. În repriza a doua, Vasile a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Barb să închidă tabela la 4-0, un rezultat normal cu realitatea din teren. O formație care pierde destul de greu acasă, Zorile Urecheni a evoluat curajos în fața pietrenilor, fiind încurajată la acest duel și de aproximativ 300 de spectatori.

CSM Ceahlăul a început meciul cu Chiruță – Rotaru, Smău, Rusu, Mateiciuc – Pintilie, Barb – Vasile, Apostol, Ungureanu – Zaharia, iar ulterior au mai intrat Catrinoi, Butunoi, Șimon și Lupei. Trupa pietreană a ajuns la 12 victorii din tot atâtea partide disputate, are 36 de puncte, iar runda viitoare va evolua pe teren propriu cu Voința Dochia.

„Ne așteptam la un joc dificil. Este echipa care ne-a dat cea mai bună replică dintre toate pe care le-am întâlnit până acum. Este o formație redutabilă pe teren propriu și astăzi ne-a pus probleme în special în ceea ce privește faza de apărare. Un joc dârz, un spectacol fotbalistic agreabil“, a declarat principalul pietrean, Toader Șteț.

Victorie și pentru cea de-a doua clasată, Olimpia Grințieș, care a trecut cu 5-0 în duelul de pe teren propriu cu Viitorul Podoleni, după ce la pauză a fost 3-0. Trupa din Grințieș a ajuns la 28 de puncte și pare cea de-a doua favorită din serie la promovare, după CSM Ceahlăul.

Rezultate, etapa XIV

Zorile Urecheni – CSM Ceahlăul 0-4 (0-2)

Olimpia Grințieș – Viitorul Podoleni 5-0 (3-0)

Voința Dochia – Flacăra Brusturi 8-3 (2-2)

Energia Pângărați – Stejarul Țibucani 5-1 (3-1)

Ozana Timișești a stat

Clasament

1.CSM Ceahlăul 12 12 0 0 105-5 36p

Olimpia Grințieș 11 9 1 1 40-14 28p Zorile Urecheni 12 8 0 4 34-42 24p Energia Pângărați 12 7 1 4 36-21 22p Voința Dochia 13 6 0 7 41-35 18p Flacăra Brusturi 11 5 0 6 23-41 15p Ozana Timișești 12 4 0 8 18-39 12p Viitorul Podoleni 13 2 0 11 14-56 6p Stejarul Țibucani 12 0 0 12 14-72 0p

Scor record la Văleni

Duminică s-au jucat și meciurile etapei a 14-a în seria întâi a ligii a cincea, acolo unde s-au disputat 3 jocuri și s-au marcat 19 goluri. Scorul rundei s-a consemnat la Văleni, unde Arsenal din localitate a zdrobit cu 9-1 pe Voința Bozieni, gruparea de pe locul al cincilea.

Tot duminică, liderul, Siretul Doljești, a fost ținut în șah, 2-2, pe terenul Unirii Dulcești, după ce gazdele au condus cu 2-0 la pauză. Într-un alt duel destul de echilibrat, Voința Valea Ursului a bătut cu 3-2 pe terenul Moldovei II Cordun, în timp ce Viitorul Ruginoasa și Stejarul Stănița au stat.

Rezultate, etapa XIV

Unirea Dulcești – Siretul Doljești 2-2 (2-0)

Moldova II Cordun – Voința Valea Ursului 2-3 (0-2)

Arsenal Văleni – Voința Bozieni 9-1 (4-0)

Stejarul Stănița și Viitorul Ruginoasa au stat

Clasament

1.Siretul Doljești 12 8 3 1 32-11 27p