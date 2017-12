Alarmă în şcoli, de Sfântul Nicolae

Ieri, în intervalul orar 10-11, la nivel judeţean s-a desfăşurat un exerciţiu de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de urgenţă.

„Exerciţiul urmăreşte antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare, verificarea timpului de reacţie al autorităţilor la primirea mesajului de înştiinţare, obţinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate şi gradul de acoperire acustică. La această activitate au fost planificate să participe Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

Structurile M.A.I. de la nivel judeţean; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; Comitetele locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţul Neamţ”, a transmis ISU Neamţ, printr-un comunicat.

A avut loc următorul scenariu: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, un mesaj de înştiinţare/avertizare/alarmare; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Petrodava” al Judeţului Neamţ a transmis către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă menţionate mai sus, un mesaj de înştiinţare/avertizare/alarmare, pentru acţionarea unui semnal de alarmare.

Pentru sirenele electronice de alarmare, semnalul acustic a fost precedat de mesajul vocal: „Cetăţeni, acesta este un exerciţiu! Nu intraţi în panică!”. Punerea în funcţiune a mijloacelor de alarmare şi modul de acţiune al autorităţilor locale pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei a fost verificată prin sondaj de către personalul unităţii.

În urma exercițiului s-au constat următoarele:

– toate cele 25 de sirene electrice au funcționat corespunzător într-un sistem centralizat;

– membrii CLSU Piatra-Neamț cunosc resursele umane si materiale care pot fi folosite in situații de urgență

– Primăria Piatra-Neamț are o bază materială pentru asigurarea unor spații de evacuare temporară;

„Este nevoie ca astfel de exerciții să se desfășoare periodic pentru ca in situații de calamități sa fim eficienți pentru ca in astfel de situații fiecare secunda contează. Exercițiile de alarmare vor avea loc cel puțin o data pe an.

Primăria Piatra-Neamț a achiziționat pentru activitatea de protecție civilă si situații de urgență un autovehicol Dacia Duster și o remorcă pentru transportul echipamentelor și materialelor necesare intervenției in situații de urgență ” a declarat primarul Dragoș Chitic.

Totodată, ieri, în acelaşi interval orar, la nivelul municipiului Piatra Neamţ s-a desfăşurat un Exerciţiu de Alarmare Publică cu tema – Activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Piatra Neamţ, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor încadrat la nivelul primăriei, a personalului didactic şi elevilor, a salariaţilor şi populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor şi măsurilor preventive ce se impun ca urmare a producerii unui cutremur.

Geanina NICORESCU