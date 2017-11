Agricultura nemţeană, dincolo de statistici: Performană autentică cu firma CICh Năvodari şi cunoscuta firmă a inginerului Vasile Pop Silaghi, de la Girov

Desfăşurare a profesioniştilor, a oamenilor pentru care calitatea este baza „zero” a oricărei activităţi, ieri, la Hanu Ancuței, şi apoi la Mărgineni.

Sunt oameni care ne-au obişnuit, în timp, cu performanţa. În agricultură este cu atât cu mai greu cu cât nu poţi controla toţi factorii succesului. Iar în ultima vreme, seceta a fost unul din factorii care au pus mari probleme fermierilor.

Cum să scoţi pe piaţa românească produse de calitate? E bine, ieri, firma CICh România, în parteneriat cu SC Bussines Agro Consulting (ferma Girov) reprezentată de dr. ing. Vasile Pop Silaghi au prezentat rezultatele Tehnologiei de nutriție a plantelor în cultura de porumb, în loturile de la Mărgineni.

„Suntem aici astăzi, pentru a recolta ceea ce am făcut toată vara. Periodic, am prezentat evoluţia culturilor, acum vedem cum sunt ele în plină maturitate. Îmi face plăcere să vă prezint pe d-na director comercial Cerasela Achim, responsabil pe zona de sud-est, partener în această experiență multifuncțională. Astăzi, vom discuta ceea ce a pus la dispoziție firma CICh Năvodari pentru plante și pentru pământ”, a spus dr.ing, Vasile Pop Silaghi.

CICh, soluţii şi variante pentru nutriţia plantelor

„Mă bucur nespus de mult că sunteți, astăzi, aici, și vă mulțumesc că ați răspuns invitației nosatre; apreciem interesul dumneavoastră pentru produsele de nutriție a plantelor. Concluziile ne ajută pe noi să plecăm cu un bagaj de cunoștințe mai solid în ceea ce privește nutriția plantelor”, a spus directorul comercial al CICh Năvodari.

„Sunt noi provocări, mai învățăm ceva, iar când credem că am învățat ceva, următorul an vine Doamne – Doamne și ne arată că mai avem încă de învățat. De aceea avem în vedere mai multe variante. Ne străduim să vedem care este varianta optimă în fiecare zonă. Să avem un cost care să aducă, evident, o productivitate cât mai mare”, a adăugat responsabilul pe zona N-E.

„Ne dorim să ne face meseria cât mai bine. Combinatul Năvodari funcționează, Slavă Domnului, din nou. Acum, dorim să aducem pe piața de nutriție mai mult decât înseamnă îngrășăminte. Tehnologiile pe care le-am experimentat la lotul de la Mărgineni unde vom recolta, sunt în 6 variante.

Gazdele au menţionat că joi este prima zi cea mai călduroasă din săptămână, şi aşa a şi fost. În câmp, reprezentanții celor două firme au recoltat, au cântărit. S-au întors la bază şi au analizat. Ce a rezultat?

„Avem producţie de la 8200 kg boabe la hectar la „Martor” şi până la 15.480 kg/hectar care este recordul cu acestă procedură – gama Amesal. Sunt variante de fertilizare – de exemplu 11 430 de kg/hectar, 1075, 13410 , dar vârful este 15.480. A fost o gradare treptată a aportului de îngrăşăminte”.

Din punctul de vedere al dr. Pop Silaghi, rezultatele „Înseamnă o producţie foarte bună, rezonabilă. În primul rând, eficientă (68 lei cost de îngrăşăminte pe tona de boabe) Aici este eficienţa, noi am obţinut producţie, dar cu un cost de îngrăşăminte mult mai ridicat. Indiscutabil, a răspuns ing Silaghi, vom colabora, vreau să merg pe alte experienţe şi alte culturi.

Deşi rezultatele erau deja cunoscute pânăla demonstraţia de ieri, „Astăzi, a menţionat directorul de la ferma Girov – SC Bussines Agro Consulting- , a fost o recoltare publică pentru fermieri. Reţete noi şi româneşti”.

„Rolul acestor întâlniri este să plecăm cu uniformații noi în tehnologia de anul viitor”, a menţionat directorul comercial al CICh Năvodari.

„Nutriția plantelor înseamnă hrană, mâncarea pe care noi o acordăm plantelor. Să nu uităm că macroelementele principale ale hrănirii plnatelor sunt azot, fosfor și potasiu. Atât timp cât am avut industrie, aveam sulf în atmosferă, pe care plnatele îl luau de acolo. Între 30-40 la sută din costul evoluţiei plantelor înseamnă îngrășămintele. Dacă la semințe, genetica a ajuns foarte departe de ani de zile, la tratament fitosanitar de asemenea, trebuie să recunoaștem că partea de îngrășăminte este veche, aceea de cînd s-a înființat combinatul. Ideea este să dăm plantei ceea ce are nevoie, când are nevoie,. Azotul este de departe cel mai folosit produs, este elementul esenția și determinant pentru cantitate. Cât mai puțin azot la începutul culturilor, de aceea este un raport bun la elementele pe care le folosim în îngrășămintele pe care le folosim”.

Cerasela Achim a făcut o scurtă şi concisă incursiune în elementele de nutriţie ale plantelor, pe diferite etape de evoluţie: „Următorul element este fosforul. Este responsabil și implicat în metabolismul plantei, este produsul care asigură dezvoltarea plantei încă din primele etape de vegetație. În jur de 70 la sută din solurile României sunt acide, restul alcaline, în mod deosebit pe albiile râurilor”

Cele 5 legi pentru agronomiei. ABECEDARUL

Legea egalei importanței la factorii de vegetație

„Toţi sunt foarte importanți, dar în etape diferite. Cosmul specific pe tonă este sfânt atunci cînd facem calculul”.

Legea completării sau restiturii elementelor

„ Toare resturile vegetale trebuie să se întoarcă în sol”

Legea minimului și a maximului

„Este concludentă, este incredibilă. Degeaba îi dar azot foarte mult într-un an dacă fosforul este blocat, cultura mea nu va da capacitate maximă.

Legea ierarhizării factorilor de vegetație

„ Trebuie să avem grijă de etapele culturilor”

Legea auto-reglării biologice

„Planta este un organism viu care are capacitatea să se autoregleze. Ea își va regla producția și îmi va da proporțional cu ceea ce îi dau”.

Parteneriatul cu SC Bussines Agro Consulting (ferma Girov) , în viziunea CICh Năvodari: „Despre domnul Pop: dacă am găsi oameni profesioniști ca dânsul în fiecare județ, am merge mai departe în fiecare domeniu din ţară…”

Modest, competitivul ardelean de la Girov, Pop Silaghi, parcă s-a apărat: „Nu spuneţi asta. Sunt aici mulţi invitaţi. Ne cunoaștem cu o mare parte din invitaţii din sală şi fiecare dintre noi facem ceva excepțional. Dumneavoastră, anul acesta ați muncit mai mult decât toți”.

Mariana OLTEAN TUDOSE