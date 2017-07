Aglomerările de la Pașapoarte se vor diminua, dar vor exista în continuare

Serviciul de Pașapoarte Neamț ar putea fi suplimentat cu 8 posturi și tehnică performantă, a declarat, ieri, prefectul Vasile Panaite, într-o conferință de presă susținută în urma aglomerărilor din sezonul estival, la acest serviciu.

„Din informațiile culese din presă și preluate de la cei implicați, încă de acum două luni de zile, când am fost învestit în funcție, am luat act despre situația de la acest serviciu de maximă importanță și am început demersurile pentru a veni în sprijinul cetățenilor“, a spus prefectul.

Pentru eficientizarea activității și deservirii cetățenilor la Pașapoarte, până în prezent, s-a încercat un tratament cu paliative. Pe termen lung, cauzele aglomerărilor rămân aceleași. S-au primit sugestii de a suplimenta temporar personalul cu oameni din afara Serviciului de Pașapoarte, de la Jandarmi, Emigrări, Poliție etc. Funcționarii de la acest serviciu, însă, au urmat un curs de specialitate de trei luni.

Concret: „Vom suplimenta atât programul de lucru cu publicul, dar și numărul de ghișee la care se vor face preluările de documente. Totodată, activitatea de procesare a documentelor se va face și în zilele de sâmbătă și duminică, iar dacă va fi nevoie, în vârful de sarcină vom face și preluări de documente. Estimăm că prin cele 6 ghișee care vor fi deschise în luna august vom putea procesa în fiecare zi circa 350 de cereri din partea publicului, față de 200-240 cât se procesează acum“, a declarat prefectul Vasile Panaite.

Ieri, la ora 10:00, prefectul a primit răspuns afirmativ la solicitarea făcută la Direcția Generală de Pașapoarte, în sensul că s-a mai aprobat un ghișeu de preluare a documentelor, cu toată tehnica, la nivel integrat.

În ceea ce privește situația actuală, prefectul a precizat că: „în momentul de față este aglomerație la primele ore, pentru că oamenii vin să fie siguri că vor depune documentele. În jurul orei 11:00 nu se mai înregistrează aglomerație și sunt în așteptare 3-4 persoane maxim. Iar pentru a evita situațiile neplăcute se dau bonuri de ordine, iar paza este asigurată de jandarmi“.

Nici prefectul de Neamț și nici comisarul șef al Serviciului Județean de Pașapoarte nu garantează că nu vor mai fi aglomerări în lunile iulie-august. „Pot veni și 500 într-o zi, atunci nu ai ce să faci“, a apreciat prefectul.

În aceste două luni se înregistrează maximul de cereri, în special din cauza celor care lucrează în străinătate și vin acasă. Totuși, unii dintre ei au aflat că pașapoartele pot fi eliberate tot atât de bine de către birourile de la ambasade și consulate.

Cererea este din ce în ce mai mare: în 2010 au fost 20.000 de cereri; în 2016 au fost 28.000 de cereri. Media pe zi în 2016 a fost 220 de cereri, în 2017 s-a ridicat până la 300.

„În lunile iulie-august estimăm, anul acesta, circa 8.000 de cereri“, a spus comisarul șef de la Pașapoarte, Constantin Roman.

Un angajat (din totalul de 14) de la Pașapoarte instrumentează 7 cereri pe oră. În perioadele de maximă aglomerație, personalul administrativ trece la lucru cu publicul. „La nevoie, și în secretariat se organizează un astfel de birou“, a spus prefectul.

Cât privește Biroul de la Roman, asupra căruia a existat intenția de a fi închis, nu există o soluție ideală: „Acolo se deplasează în fiecare zi de luni doi lucrători de la Piatra Neamț pentru preluarea documentelor. Potrivit legii, documentele se prezintă în original și se scanează de persoane autorizate. După ce preiau aceste documente, ele sunt introduse în sistem la Piatra Neamț. La Roman se pot prelua de fiecare dată doar 40-50 de cereri care urmează în zilele următoare să fie procesate. Intenționam să păstrăm oamenii la Piatra Neamț pentru ca fiecare dintre ei să ducă procedura până la capăt, ceea ce ar fi fost mai eficient. Am decis însă să nu desființăm biroul de la Roman pentru ca oamenii de acolo să nu fie nevoiți să parcurgă o distanță mai mare. Ba mai mult, vom suplimenta programul de lucru cu publicul de la Roman“, a declarat prefectul Vasile Panaite.

Mariana OLTEAN TUDOSE