Agenția de Șomaj Neamț, în top la numărul de șomeri angajați

*Anul trecut, prin măsurile active, AJOFM Neamț a reușit plasarea în muncă a 12.901 de persoane *Pe plan național, în 2016, Agenția Națională de Șomaj a intermediat încadrarea a 288.589 de șomeri, 88.844 fiind persoane cu vârsta de peste 45 de ani

Și la sfârșitul lui 2016, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț și-a făcut „temele“, ocupând un onorant loc 5 pe țară la numărul de persoane angajate, ca urmare a măsurilor active luate de conducerea instituției, respectiv 12.901 de șomeri. Rămâne de văzut dacă și pe parcursul acestui an Agenția de Șomaj Neamț se va implica la fel de mult pentru primirea de fonduri europene, cu ajutorul cărora să se organizeze cât mai multe cursuri de formare profesionale.

Un alt aspect care trebuie pus în vederea acestei instituții ar fi organizarea unei burse a muncii în perioada verii, nu doar primăvara și toamna, fiindcă în acest fel, un segment mai important de șomerii s-ar putea integra pe piața muncii. Și ne referim aici mai ales la absolvenții care nu vor să urmeze o facultate, dornici de obținerea unei slujbe.

Pe plan național, anul trecut, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a reușit încadrarea a 288.589 de persoane, cele mai multe, 88.844, aparținând unuia dintre grupurile considerate cu inserție dificilă pe piața muncii, respectiv persoane cu vârsta peste 45 de ani. Interesul sporit al acestei categorii de vârstă pentru identificarea unui loc de muncă s-a manifestat pregnant în fiecare lună din 2016. Cei 73.874 de angajați din perioada de referință au între 35 și 45 de ani, 69.009 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 56.862 sunt tineri sub 25 de ani. În funcție de mediul de proveniență, cele mai multe persoane ocupate în 2016, respectiv 163.855, provin din mediul urban și 124.734 din rural. În funcție de sex, 163.946 sunt bărbați și 124.643 femei. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (91.220), profesionale (73.505), gimnaziale (60.550), iar 34.794 fiind cu studii universitare. Clasamentul județelor cu cele mai multe persoane angajate s-a menținut același pe tot parcursul anului 2016, inclusiv în luna decembrie când, din punct de vedere numeric, situația era următoarea: Suceava (22.236 persoane), Timiș (21.153), București (19.961), Hunedoara (14.567) și Neamț (12.901). Pentru integrarea pe piața muncii, șomerii beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată. În anul 2016 au fost incluse în măsuri active 752.391 de persoane. În același scop, sunt organizate acțiuni de întâlnire directă a cererii cu oferta de muncă, adresate tuturor persoanelor interesate, care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia. În anul 2016, ANOFM, prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, a organizat Bursa generală a locurilor de muncă, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, precum și 40 de burse la cererea pieței muncii, pentru meserii în diferite ramuri de activitate (fabricarea mobilei, prelucrarea lemnului, confecții îmbrăcăminte, fabricarea articolelor de ceramică pentru uz gospodăresc și ornamental, construcții, servicii etc.) și pentru grupuri vulnerabile pe piața muncii (femei, tineri cu risc de marginalizare socială, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități). Programul de ocupare al ANOFM a avut la bază, pentru anul 2016, obiectivele Programului de Guvernare și obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, transpuse în Strategia Națională de Ocupare 2015-2020. (În fotografie: Daniel Chirilă, director executiv AJOFM Neamț.)

V. ANDRIEȘ