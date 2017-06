Agenția de Șomaj Neamț acordă subvenții pentru angajatori

*Valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj este de 500 lei

Ieri, printr-un comunicat de presă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț le reamintea angajatorilor nemțeni că pot primi subvenții dacă pe perioada vacanței vor angaja elevi sau studenți, conform Legii 72/2007.

„Subvenția reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru fiecare elev sau student și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat. Valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă este de 500 lei. Perioada de acordare este de maxim 60 de zile lucrătoare, într-un an calendaristic. Pentru a primi acest stimulent financiar angajatorul încheie o convenție cu Agenția de Șomaj Neamț, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților, la care trebuie să anexeze următoarele documente: adeverința eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță; copia actului de identitate al elevului sau studentului și copia contractului individual de muncă pe durata determinată cu normă întreagă, în interiorul perioadei de vacanță“, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

V. ANDRIEȘ