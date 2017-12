ADUC BANII PICAȚI DIN CER, FERICIREA?

* Și Nu, și Da

* Doctor MIRON ITZHAK, psiholog principal clinician cu drept de supervizare

Când am venit în anii 90 în România m-au surprins cozile și adunările la sălile în care se juca bingo. Sute și mii de persoane stăteau zi de zi și așteptau să picure din cer un mic noroc să le schimbe viața.

Mulți dintre ei câștigau sume mici și a fost un fel de distracție să stea să aștepte și să-și pună speranțe mari că viața va fi schimbată după ce vor câștiga. Posturile de televiziune n-au întârziat nici ele și au difuzat jocuri ca bingo și loteria română prin interacțiune cu publicul. Cu cât era sărăcia mai mare, cu âtât mai mulți oameni jucau și-și petreceau timpul între vise și realitate.

În America, anul trecut, premiul cel mai mare acordat unei singure persoane a fost de 759 de milioane de dolari. În fiecare an sunt câteva zeci și poate sute de persoane din milioane, care se îmbogățesc într-o noapte. Întrebarea este ce se întâmplă cu acele persoane care au câștigat, ce consecințe psihologice are câștigul acesta mare asupra lor, fie că vine din loterie sau bingo. Nu vorbim aici despre jucătorii permanenți care au devenit dependenți de jocurile de noroc, ci de oamenii de rând care investesc, săptămânal o sumă de bani pentru visele lor, la loterie sau pariuri sportive. Ce modificări survin după acest câștig?

Cercetările psihologice arată că un procent foarte mare de oameni investește de la o sumă modestă până la una mai mare în astfel de loterii.

În Israel, de exemplu, 38 de procente sunt abonați la loteria israeliană și 32 de procente joacă fără să fie abonați. Cu alte cuvinte, 70% din populație este amatoare să cheltuie o sumă de bani pentru a ajunge de la vis la realizare. Surprinzător este că 78 de procente care joacă aparțin păturii sociale mai slabe din punct de vedere material dar și cultural. Alte 20 de procente aparțin clasei de mijloc și numai 2% sunt persoane care sunt în condiții foarte bune și tot continuă să investească și să joace. Și culmea, aceștia simt că norocul e cu ei și câștigă încontinuu.

Persoane care fug de realitate. Au vise și fantezii cum că ei o să câștige într-o zi. O parte din ei visează noaptea ce cifre vor fi puse în loterie. Trăiesc o mare parte din viață prin acest joc. Se gândesc că într-o zi o să câștige o sumă uriașă și o să poată ieși din mocirla în care se află și să poată achita datoriile lor, să-și ajute copii, iar pînă la câștig ei continuă, de fapt ca în realitate să trăiască fără să-și facă vreun cont de datorii și să se bazeze doar pe fanteziile lor. O parte dintre ei au o gândire care duce în linia spirituală, religioasă și care crede în vrăji și în toate lucrurile care li se spun ca să poată câștiga. O altă parte pe care jocul la loterie o incită serios, nu gândește și nu pune în calcul că probabilitatea statistică de a câștiga este foarte mică. Continuă să creadă în noroc dar și un ajutor care ar veni din zonel parapsihologice.

Aceleași persoane au valori proprii și merg pe atitudinea că nu le place munca prea grea sau că e foarte ușor să cumperi un bilet și să ai un câștig și ușor, și uriaș. Și asta, fără a face un efort prea mare.

Din cercetarea pe care eu am făcut-o în anul 2005, reiese că unele persoane care joacă la loterie se încadrează într-o tulburare de personalitate care se numește tulburarea bipolară ușoară. Această tulburare se manifestă prin labilitate psihică, prin trecerea rapidă între stările psihice euforice și stările psihice depresive. În momentul când cumpără biletul sunt în stare euforică, mai ales că gândurile lor duc în cea mai mare măsură, spre câștig. Când se anunță rezultatul și ei nu sunt câștigătorii, starea devine un pic deprimată dar, pentru că s-au obișnuit să piardă, ei intră într-o stare rapidă de euforie, din nou, prin autoconvingerea că o să câștige data viitoare. Revenim la întrebarea: ce se întâmplă cu cei care au câștigat? În aceeași cercetare am intervievat 52 de câștigători și 52 de persoane care nu au jucat niciodată. Rezultatele ne arată că gradul de fericire la persoanele care au câștigat nu a fost mai mare decât la cele care nu au jucat deloc. Se poate spune că primele săptămâni după câștig au fost săptămâni pline de euforie, de sentimente de iubire și sentimente pozitive. Unora le plăcea să meargă pe stradă, să fie văzuți, să fie arătați cu degetul că sunt câștigători, că sunt puși în centrul scenei. O altă parte destul de mare, a cheltuit sume imense neproporționale cu nevoile lor, pentru a ajunge să-și atingă visurile. Dar, 88 de procente mi-au confirmat că starea de euforie s-a rispit după cel mult un an de zile și, încet, încet au intrat într-o stare depresivă destul de profundă. Crizele nu au fost numai pe linia personală, ci și pe direcția familială. O parte mare din ei a intrat în conflicte cu familia lor și cu perechea lor și un procent destul de mare a divorțat din cauza câștigului. Unele persoane care au câștigat au făcut schimbări radicale în toată rutina vieții lor. Lucru care a dus la o criză și mai mare, după o perioadă mai prelungită. Din declarația persoanelor cu care am discutat, reiese că s-au trezit într-o zi când s-au dus să facă cumpărărturi și cardul lor bancar era blocat. Aici a venit prima lor confruntare cu realitatea: lucrurile nu mai sunt cum au fost și trebuie să înfrunte adevărul.

O parte din oameni mi-a povestit că reușita lor le-a dat încrederea falsă în ei că merită să investească pe jocuri de noroc. Au lăsat activitatea lor tradițională și s-au dus în cazinouri și ui investit mulți bani în loteria națională sau alte tipuri de joc. Lucruri care, după o perioadă de câteva luni de zile le-a adus în starea de adicție față de astfel de jocuri. Dependența de jocuri de noroc este legată în mod clar de tulburarea bipolară.

Teoria adaptării pune accent serios pe adaptarea individului la locurile noi, persoane și situații noi. Cercetătorii spun – cu cât omul reușește mai bine să se adapteze la toate situațiile, va rezista, va supraviețui mai bine și va trăi într-un stil de viață mai bun. Persoane care au câștigat într-o noapte o sumă uriașă, au fost aduse în situația nevoii de adaptare. Dar, pentru că schimbarea e atât de bruscă, mulți dintre ei nu fac față. Îmi amintesc de un cântăreț israelian care a plecat în Franța să se facă mai cunoscut. În câteva zile a scos două albume care s-au vândut în două milioane de exemplare. În loc să se bucure și să știe să se adapteze la situația nouă el a hotărât să sară pe geam de la un etaj foarte înalt, spre moarte. Atât cel care schimbă locurile dar și oamenii de lângă el trebuie să facă în așa fel ca schimbarea să nu fie bruscă. Un exemplu pe care îl consider foarte puternic este legat de evreii care au fost la Aushwitz când au venit forțele americare și i-au eliberat. Le-au aruncat mâncare și ei, care n-au mâncat de mult timp, au sărit și au mâncat fără limite. Din păcate, mulți dintre ei au murit.

Câștigul, din punctul meu de vedere, ar trebui să vină treptat, proporțional cu nevoile și obișnuința comună a individului. În al doilea rând, persoanele care câștigat sume uriașe nu ar fi indicat să facă schimbări imediate. Îmi amitesc de un câștigător american, care a povestit într-un interviu luat la 4 luni după câștig, că a luat o vacanță de 10 zile cu familia dar apoi s-a întors la serviciu și de atunci el lucrează permanent.

Doctorul Robert Paff, într-o cercetare realizată în anul 2008 spune că un astfel de câștig uriaș poate duce la o anumită formă de mulțumire și fericire. Dar, el face diferențiere între câștigul ușor de bani și câștigul cel mai mai greu. Câștigul de bani la loterie este, din punctul lui de vedere, un câștig ușor. El duce la o satisfacție doar la început, fără longevitate. Se ajunge repede la starea dinaintea câștigului. Pe când un câștig mai greu, constant, duce la o mulțumire de lungă durată.

În concluzie, ar fi foarte indicat ca banii câștigați să fie împărțiți în mai multe locuri și să nu fie adunați în unul singur. Ar fi grozav ca o parte din câștig să meargă spre investiții care, la rândul lor, fac bani. Zece procente din acești bani să fie donate pentru fundații și ajutorul comunităților. În sfârșit, altă parte, un procent între 10 și 20, poate să fie investit în vise și fantezii.

Indiferent de felul în care vor fi cheltuiți banii, e bine ca în momentul unui câștig uriaș, euforia să fie cât se poate de temperată. Echilibrul sufletesc previne căderea într-o depresie profundă, cu cât euforia este mai , cu atât riscul unei prăbușiri sufletești este mai mic.

Aștept sugestiile și întrebările dumneavoastră.

